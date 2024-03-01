Пенсія в Україні: на скільки зростуть виплати після індексації 1 березня

За даними уряду, після перерахунку пенсії виплати підвищаться на 8% у понад 10 млн українців.

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З початку березня 2024 року в Україні планується проведення індексації пенсій для більш ніж 10 мільйонів громадян України. У середньому розміри виплат збільшаться на 322 гривні, що призведе до нової середньої пенсії в країні в розмірі 5717 гривень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, у джерелі йдеться, що після перерахунку пенсії виплати підвищаться на 8% у понад 10 млн українців. Так, очікується середній прогнозований приріст пенсій на рівні 322 гривні. Це призведе до збільшення розміру середньої пенсії в Україні з 5395 гривень до 5717 гривень.

Також, уряд зазначає, що підвищення пенсій буде обмежено сумою в 1500 гривень для всіх одержувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від їхньої категорії.

У кого зростуть пенсії з 1 березня

З 1 березня буде проіндексовано та перераховано пенсії для всіх пенсіонерів та одержувачів страхових виплат в Україні, а саме:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

596 тисяч пенсіонерів силових відомств (ті, кому пенсії призначали за Законом України № 2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб");

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи;

20,8 тисяч науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування (для них уряд прискорив проведення індексації, у 2023 році їхні пенсії перерахували 1 липня);

усіх пенсіонерів, хто отримує виплати (зокрема, мінімальну пенсію за віком, доплати за понаднормовий стаж та інше, відповідно до пункту 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік") з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, установленого на 1 січня 2024 року.

З початку квітня відбудеться автоматична індексація пенсій для 654 тисяч пенсіонерів-працівників з урахуванням їхнього оновленого страхового стажу.

Як збільшаться мінімальні пенсійні виплати

З початку 2024 року прожитковий мінімум для непрацездатних осіб встановлено на рівні 2361 грн. Виходячи з цього, такі виплати буде збільшено:

доплати за понаднормовий стаж для непрацюючих пенсіонерів — до 23,6 грн за кожен додатковий рік;

індивідуальні надбавки та доплати до пенсії;

максимальна пенсія — до 23 610 грн.

З 1 березня набудуть чинності гарантовані мінімальні виплати:

непрацюючі пенсіонери віком від 65 років з повним страховим стажем (30/35 років у жінок і чоловіків відповідно) — пенсія не може бути нижчою за 3370 грн;

пенсіонери до 70 років із наявним стажем 30 років у жінок і 35 років у чоловіків — пенсія не може бути нижчою за 2980 грн;

пенсіонери від 70 до 80 років за наявності стажу 30/35 років — пенсія не може бути нижчою за 3240 грн;

пенсіонери від 70 років, у яких стажу менше ніж 30/35 років, — мінімальна пенсія обчислюється в розмірі, пропорційному набутому страховому стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3240 грн;

пенсіонери від 75 до 80 років із набутим стажем 20 років для жінок і 25 років у чоловіків — пенсія не може бути нижчою за 3240 грн;

пенсіонери від 80 років зі стажем 20/25 років залежно від статі — пенсія не може бути нижчою за 3370 грн.

Нагадаємо, 27 лютого в Пенсійному фонді України пояснили, як зміниться розмір пенсій після індексації в березні.

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