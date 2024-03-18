Платити мають навіть безробітні: українцям пояснили, як карають за несплату аліментів

Як пояснили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, статус безробітного не звільняє громадян від сплати аліментів на дитину.

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Аліменти в Україні є важливим аспектом забезпечення дітей та сімейного благополуччя. Як правило аліменти — це гроші, які один із батьків перераховує іншому. Однак іноді виникають ситуації, коли один із батьків втрачає роботу, а отже — стабільні доходи, тому не виплачує аліменти. Та виявляється, що порушення у виплаті аліментів загрожує серйозними наслідками, а безробіття не завжди є причиною, щоби їх не виплачувати. Про це розповіли у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції. Там зазначили: якщо аліменти не сплачуються за виконавчим документом, боржнику нараховується заборгованість.

У відомстві наголосили, що неплатника аліментів, зокрема, можуть змусити виконувати суспільно-корисні роботи або навіть ув'язнити. Так, якщо боржник зареєструвався у центрі зайнятості як безробітний та отримує від держави відповідну допомогу, то виконавець має право стягнути з виплачених коштів присуджені аліменти.

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"Виконання стягнення через суспільно корисні роботи здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно корисної роботи, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування", – пояснили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Зазначається, що за наявності заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму за пів року, держвиконавець:

складає протокол про скоєння адміністративного правопорушення;

віддає документ на розгляд до суду.

Суспільно корисні роботи призначаються судом на термін від 120 до 360 годин. Безробітних виконує ці роботи:

щодня, але не більше восьми годин;

якщо вони присуджені неповнолітнім – не більше двох годин на день.

"Таким чином, виконання правопорушниками оплачуваних суспільно корисних робіт є ефективним заходом примусу. Оскільки зароблені ними кошти спрямовано на погашення наявної заборгованості по аліментах", – пояснили в управлінні.

До того ж несплата аліментів передбачає, що боржника можуть:

внести до Єдиного реєстру боржників;

обмежити у праві виїзду за межі України;

арештувати карткові рахунки;

позбавити права керувати автомобілем тощо.

Наголошується також, що за злісне ухилення від сплати аліментів настає кримінальна відповідальність. Так, неплатникам загрожує:

арешт терміном до трьох місяців;

обмеження волі терміном до 2-х років.

Аліменти 2024: останні новини

Рівень аліментів змінився з 1 січня 2024 року, оскільки в Україні підвищився прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року, який впливає на більшість соціальних виплат. Так, мінімальний розмір аліментів для дітей наразі є наступним:

до шести років — 1 281 гривня;

від шести до 18 років — 1 598 гривень.

Водночас батьки можуть домовитися про сплату більшого розміру аліментів. Для цього потрібно прописати всі умови і суму в договорі, а документ має засвідчити нотаріус.

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Нагадаємо, що у деяких українців зросте зарплата з 1 квітня. Так, наприклад, 12 тисяч гривень почнуть отримувати громадяни, які приєдналися до "Армії відновлення" та виконують суспільно-корисні роботи. Також Фокус пояснював, чому вимушено переміщеним особам (ВПО) затримують державні виплати.