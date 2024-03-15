Деяким переселенцям затримують державні виплати: в уряді пояснили, у чому проблема

За інформацією Міністерства соціальної політики, на виплати переселенцям у березні спрямували 1,4 мільярда гривень.

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Деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) досі не отримали гроші на проживання від держави. Як повідомили 15 березня у пресслужбі Міністерства соціальної політики, українці все ж отримають свої кошти, але дещо пізніше.

Чому переселенцям затримують виплати та коли надійдуть кошти

Так, повідомляється, що виплати у березні надійдуть на рахунки ВПО 15, 21 та 28 числа. Причина, через яку деяким переселенцям нададуть фінансову підтримку лише під кінець місяця, проста: виплати їм продовжують не автоматично, а на підставі заяв. За інформацією відомства, органи соціального захисту загалом отримали 91,4 тисячі заяв. Майже 66% заяв уже опрацьовано, а ще 34% наразі досі опрацьовують.

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"Тому нарахування коштів для ВПО, які мають право на продовження виплат після подання заяви, відбудеться 21 та 28 березня. Якщо ви подали заяву на продовження виплати, то кошти будуть зараховані до кінця місяця", – заявили в Мінсоцполітики.

Водночас 15 березня гроші виплатять тим переселенцям, у яких є право на автоматичне продовження допомоги на пів року. Це ВПО, які втратили працездатність:

пенсіонери;

люди з інвалідністю 1-ї та 2-ї груп;

тяжкохворі діти;

діти, які стали сиротами або позбавлені батьківського піклування;

батьки-вихователі та прийомні батьки.

"15 березня кошти надійдуть на рахунки цим ВПО. Усього 671 тисячі осіб вже направлено 1,4 мільярда гривень", – зазначили у Мінсоцполітики.

У Мінсоці також зауважили, що переселенці, які не подавали заяву на продовження виплат, ще можуть це зробити, оскільки термін подання заяв планують продовжити до 30 квітня.

"Це означає, що подавши заяву навіть у квітні, людина отримає гроші за березень та квітень включно. Якщо заява буде надана з 1 травня, то допомога призначатиметься з місяця звернення", – пояснили у відомстві.

Субсидія на оренду житла переселенцям

Новий вид допомоги для ВПО планують запровадити у червні 2024 року, нараз проєкт ще має узгодити уряд. Планується, що у майбутній субсидії вже врахують вартість оренди у конкретному регіоні чи населеному пункті, оскільки оренда житла в регіонах є різною.

"Що нижчі доходи, то вищий відсоток вартості оренди покриватиме субсидія", — пояснили у Міністерстві соціальної політики.

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