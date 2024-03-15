Виплати ВПО отримуватимуть ще більше українців: що запланували у Кабміні

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, перелік громадян, які можуть розраховувати на виплати ВПО, зміниться вже у березні.

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Український уряд планує змінити правила надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Плануються, що кількість отримувачів стане більшою. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Мова про наступні державні виплати:

2 тисячі гривень, які отримують дорослі;

3 тисячі гривень, які виплачують дітям та особам з інвалідністю.

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У відомстві запропонували, що кошти також мають отримувати:

патронатні вихователі та діти, влаштовані у їхніх сім'ях;

діти, тимчасово влаштовані у сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного одержувача у такій сім'ї менш як 9444 грн);

люди старше 55 років;

люди з інвалідністю ІІІ групи (якщо дохід на одного отримувача не перевищує 9 444 грн. на місяць);

люди, які доглядають дитину до 3 років або дитину, яка потребує догляду, до 6 років;

люди з тяжкими формами захворювання, яким не встановлена інвалідність;

сім'ї, які мають дітей віком до 18 років та/або до 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти.

"Сподіваємось, найближчим часом розроблені зміни до законодавства будуть підтримані урядом, а родини, в яких є такі особи, зможуть отримати виплати, починаючи з березня", — зазначають у Міністерстві соціальної політики.

Виплати внутрішньо переміщеним особам: останні новини

Як писав раніше Фокус, з 1 березня 2024 року держава продовжує надавати виплати переселенцям з найбільш вразливих категорій, а саме:

пенсіонерам, у яких станом на 1 січня 2024 року розмір пенсії є меншим за чотири прожиткові мінімуми для людей, які втратили працездатність, тобто 9 444 гривень;

людям з інвалідністю I або II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківського піклування, зокрема людям до 23 років, а також батькам-вихователям та прийомним батькам;

дітям, які прибули без супроводу батьків;

вагітних жінок із 30 тижня вагітності;

сім'ям, у яких є діти до 14 років, які не мають можливості відвідувати виховні/навчальні заклади або навчання відбувається у гібридному форматі (офлайн та онлайн), тож батьки не можуть працевлаштуватися;

сім'ям, в яких один із членів сім'ї доглядає особу з інвалідністю I групи;

сім'ям, в яких один із членів сім'ї доглядає дитину з інвалідністю віком до 18 років, або важко хвору дитину.

Інші переселенці мають подавати заяви для того, аби їм перепризначили виплати. Водночас період подання заяв на перепризначення планують продовжити 30 квітня 2024 року.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що вдасться державі забезпечити виплатами усіх внутрішньо переміщених осіб, зважаючи на відсутність фінансової підтримки з боку країн Заходу. Раніше повідомлялося, хто з українців може розраховувати на соціальну пенсію у 2024 році.