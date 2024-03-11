Фінансової допомоги від країн Заходу немає: що буде з виплатами переселенців у березні

У березні 2024 року, як свідчать дані уряду, з державного бюджету на виплати переселенцям виділили майже 4 мільярди гривень.

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Україна продовжить виплачувати фінансову допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО), незважаючи на відсутність фінансової допомоги від країн Заходу. Так, у березні держава виділить із бюджету кілька мільярдів на виплати ВПО, повідомили в Міністерстві соціальної політики у відповідь на інформаційний запит агентства "Укрінформ".

Зазначається, що в березні грошову допомогу виплатять 1,5 мільйона українцям, які мають статус ВПО. Загалом на виплати для переселенців протягом першого місяця весни витратять майже 4 мільярди гривень.

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"За даними з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, починаючи з 2014 року до сьогодні в Україні зареєстровано 4,9 мільйона осіб. З них 3,6 мільйона громадян, яким довелося вперше покинути своє місце проживання після повномасштабного вторгнення РФ в Україну", — ідеться в повідомленні.

Державна допомога для переселенців поки що не змінилася:

2 тисячі гривень виплачують повнолітнім громадянам;

3 тисячі гривень — дітям до 18 років і громадянам з інвалідністю.

Виплати ВПО: що змінилося з 1 березня

Тепер держава виплачує грошову допомогу з урахуванням фактичної потреби сімей у допомозі.

"Сьогодні кожен має долучитися до економічного розвитку нашої держави. Тобто, якщо люди не воюють, вони мають працювати, щоб генерувати дохід, давати нам змогу забезпечувати нашу оборону і зокрема підтримку соціально незахищених верств", — пояснила 26 лютого міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Також у Кабміні аналізуватимуть, як переселенці інтегрувалися в економічний розвиток країни. Тобто громадянам важливо активно шукати собі роботу і швидше соціалізуватися на новому місці.

Решта переселенців можуть звернутися і продовжити свої виплати за умови:

що вони працюють, але заробляють менше ніж 9 444 гривні;

що вони займаються пошуком роботи і зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні.

Автоматично виплати продовжено з 1 березня таким категоріям ВПО:

пенсіонерам, які отримують пенсію в розмірі менше ніж 9 444 гривні;

громадянам з інвалідністю 1 або 2 групи;

дітям з інвалідністю, дітям-сиротам і дітям, які залишилися без батьківського піклування;

батькам, які виховують дітей до 14 років, які навчаються дистанційно і тому їхні батьки не можуть працювати.

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Зазначимо, що рада Європейського Союзу підтримала план за так званою програмою Ukraine Facility з надання Україні економічної допомоги в 50 мільярдів євро. Перший транш, розмір якого становитиме 4,5 мільярда євро, як очікується, надійде протягом березня.

Нагадаємо також, що в Кабміні хочуть дозволити переселенцям подавати заяви на продовження виплат до 1 квітня. До цього часу українцям нараховуватимуть державні виплати. Тим часом голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, що Україна майже вичерпала майже всі свої фінансові можливості. Виправляти ситуацію уряд хоче шляхом скорочення невійськових витрат.