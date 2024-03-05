В Україні певні категорії громадян мають право на отримання допомоги від держави, а також від міжнародних організацій. Фокус зібрав усе, що відомо про державну і міжнародну грошову допомогу для переселенців, батьків і дітей.

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Виплати від держави сьогодні отримують 2,6 млн внутрішньо переміщених осіб. Про це розповів голова уряду Денис Шмигаль 4 березня на щорічній пресконференції. За його словами, урядова політика щодо дієвої підтримки внутрішньо переміщених осіб полягає, окрім виплат, у забезпеченні інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймальні громади, стимулюванні внутрішньо переміщених осіб працездатного віку до працевлаштування, наданні цільових інструментів соціальної підтримки, які відповідатимуть на їхні конкретні життєві потреби, захист родин від ризику бідності, підтримка родин із дітьми тощо.

За словами прем'єра, уряд продовжив автоматичну виплату допомоги ВПО з 1 лютого без додаткових звернень, а з 1 березня виплати продовжуються для більшості отримувачів, зокрема для категорій, які не мають можливості працювати, для осіб, що втратили працездатність, осіб з інвалідністю 1 та 2 групи, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, дітей, котрі залишилися без батьківського піклування.

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Кожна сім’я в Україні, яка має дітей, може отримати державну соціальну допомогу: йдеться про виплати у разі вагітності та пологів, народженні чи усиновленні дитини. Отримують виплати і діти-переселенці. На певну компенсацію витрат від держави мають право одинокі мами та багатодітні сім’ї, діти з інвалідністю, а також діти, які залишилися без батьків. Фокус дослідив, яка саме допомога і для кого передбачена від держави та від міжнародних організацій.

Допомога для дітей ВПО надається на кожну внутрішньо переміщену особу Фото: УНІАН

Виплати для переселенців від держави: кому, як, скільки платять у 2024 році

У Мінсоці повідомили, що допомога для дітей ВПО надається на кожну внутрішньо переміщену особу. Розмір такої щомісячної допомоги для дітей в 2024 році становить 3 000 гривень.

Грошова допомога від держави надається тим українцям, які переїхали з територій, де були чи тривають бойові дії, з тимчасово окупованих громад та громад під блокадою. Цей перелік затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На початок липня 2022 року до нього додано 310 громад із 9 областей, однак актуальний список змінюється, тож потребує перевірки на сайті Міністерства з питань реінтеграції.

Грошова допомога від держави надається тим українцям, які переїхали з територій, де були чи тривають бойові дії, з тимчасово окупованих громад та громад під блокадою

Щоб подати заяву про взяття на облік та отримання допомоги на проживання ВПО, потрібно звернутися до органів соцзахисту у громаді або районі міста чи у ЦНАП, подавши такі документи:

заяву про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

паспорт громадянина України;

якщо реєстрація не вказана в паспорті, варто надати інший документ на підтвердження (військовий квиток, трудова книжка, медичні чи інші документи, які підтвердять факт проживання на відповідній території);

документ, який посвідчує особу законного представника дитини;

документ, який підтверджує повноваження особи, як законного представника дитини (або родинні стосунки між дитиною і заявником);

свідоцтво про народження дитини.

Щоб подати заяву про отримання допомоги для ВПО, потрібно звернутися до ЦНАПу Фото: З відкритих джерел

Виплати від благодійного фонду багатодітним та опікунам: як отримати 10 800 гривень

Від БО "СОС Дитячі містечка" грошову допомогу можуть отримати прийомні сім’ї (ПС), дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та опікуни (піклувальники), до сімей яких були влаштовані дитина/діти віком до 18 років протягом 2024 року. Йдеться про жителів 14 областей України: Київської, Закарпатської, Чернігівської, Львівської, Полтавської, Чернівецької, Харківської, Миколаївської, Івано-Франківської, Херсонської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської.

Виплата становить 10 800 гривень на дитину, а здійснюється на банківський рахунок заявника (законного представника дитини) трьома платежами щомісячно протягом трьох календарних місяців, розмір одного платежу — 3 600 гривень. Загальна сума виплати на одну дитину заявника складає 10 800 гривень.

Грошова допомога надається українцям, які переїхали з територій, де були чи тривають бойові дії Фото: Ілюстративне фото

Допомога на дітей із багатодітної сім’ї від держави

Як раніше Фокусу повідомила Ольга Брус, партнерка АО "Evrika Law", розміри допомог на дітей регулюються законами про державну допомогу сім'ям з дітьми, про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям із дітьми, та про Державний бюджет України на 2024 рік.

Батьки, які мають трьох дітей і більше, вважаються багатодітними та можуть отримати допомогу на третю і кожну наступну дитину.

У 2024 році розмір такої допомоги ставить 2 100 гривень щомісяця — до моменту, поки дитині не виповниться 6 років.

Батьки, які мають трьох дітей і більше, вважаються багатодітними та можуть отримати допомогу на третю і кожну наступну дитину

Щоб отримати право на виплати, потрібно подати відповідну заяву до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також документи:

копії посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);

копію посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу) (у разі досягнення дитиною з багатодітної сім’ї шестирічного віку);

копії свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).

Допомога від держави на дітей, над якими встановлено опіку

Допомогу отримують опікуни чи піклувальники дітей, які позбавлені батьківського піклування. Її розмір становить:

на дітей до 6 років — 4 544 грн (2,5 розміру прожиткового мінімуму на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування);

на дітей від 6 до 18 років — 5 666 грн (3,5 розміру прожиткового мінімуму).

Така допомога є власністю дитини.

"Опікун чи піклувальник має подати відповідну заяву до органу соцзахисту населення за своїм місцем проживання", — кажуть у Мінсоцполітики.

МКЧХ надає фінансову допомогу малозабезпеченим сім'ям із постраждалих громад

Виплати різним категоріям від міжнародних донорів: програми, дедлайни, суми

Міжнародний Комітет Червоного Хреста і Товариство Червоного Хреста України надають фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад, незалежно від того виїхали вони чи залишилися в громаді. Це 2 500 гривень на особу на місяць.

Хто може отримати допомогу від МКЧХ:

малозабезпечені сім’ї;

якщо родина до 24 лютого 2022 року мешкала у громадах Донецької, Луганської, Запорізької, Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської або Чернігівської області.

Додатково реєструватися онлайн чи офлайн для отримання допомоги за цією програмою не потрібно. Адже кошти надішлють на основі інформації, яку передає Міністерство соціальної політики. Вони надійдуть на банківський рахунок. Також їх можна буде отримати у будь-якому відділенні ПриватБанку. Детально про ці виплати — на сайті МКЧХ.

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Виплати ВПО по-новому: що зміниться для українців з 1 березня

Агентство ООН у справах біженців UNHCR пропонує допомогу в розмірі 2 220 гривень протягом трьох місяців на особу тим, хто залишив свої домівки через воєнні дії та зареєструвався як ВПО. Виплати наразі здійснюють на банківський рахунок або через відділення Укрпошти.

Із 6 червня 2022 року діють нові критерії надання допомоги. На неї можуть претендувати внутрішньо переміщені особи (ВПО) та ті, хто належать до однієї чи декількох з цих категорій:

неповні сім’ї з двома або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (старше 60 років);

сім’ї з однієї чи кількох осіб похилого віку (старше 60 років), а також осіб похилого віку з одним чи кількома дітьми віком до 18 років;

сім’ї, де є особи з особливими потребами;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені).

Зазначимо, що допомогу можна отримати, якщо заявник раніше не отримував кошти від інших міжнародних організацій. Наразі їх будуть надавати тим, хто переїхав до Львівської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської чи Запорізької області.

Для долучення до програми необхідно пройти співбесіду з партнерами Агентства та перевірку на відповідність критеріям вразливості. Під час реєстрації мають бути присутні всі члени родини. Це може бути голова родини, дружина/чоловік, неповнолітні діти, його/її батьки та його/її бабуся і дідусь.

Виплата від UNICEF і Мінсоцполітики в розмірі 3 600 гривень надається на кожного члена сім'ї на місяць

Як раніше повідомляв Фокус із посиланням на інформацію Міністерства соціальної політики, одноразова виплата від UNICEF і Мінсоцполітики в розмірі 3 600 гривень надається на кожного члена сім'ї на місяць, а ще по 6 660 грн виплачують на кожну дитину.

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Дитячий фонд ООН (UNICEF) і Міністерство соціальної політики України у 2024 році продовжують надавати фінансову допомогу малозабезпеченим українським сім'ям з дітьми. Фінансову допомогу отримують українці, які живуть у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях.

Виплати насамперед отримують: