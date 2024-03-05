В Украине определенные категории граждан имеют право на получение помощи от государства, а также от международных организаций. Фокус собрал все, что известно о государственной и международной денежной помощи для переселенцев, родителей и детей.

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Выплаты от государства сегодня получают 2,6 млн внутренне перемещенных лиц. Об этом рассказал глава правительства Денис Шмыгаль 4 марта на ежегодной пресс-конференции. По его словам, правительственная политика по действенной поддержке внутренне перемещенных лиц заключается, кроме выплат, в обеспечении интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающие общины, стимулировании внутренне перемещенных лиц трудоспособного возраста к трудоустройству, предоставлении целевых инструментов социальной поддержки, которые будут отвечать на их конкретные жизненные потребности, защита семей от риска бедности, поддержка семей с детьми и тому подобное.

По словам премьера, правительство продолжило автоматическую выплату помощи ВПЛ с 1 февраля без дополнительных обращений, а с 1 марта выплаты продолжаются для большинства получателей, в том числе для категорий, которые не имеют возможности работать, для лиц, утративших трудоспособность, лиц с инвалидностью 1 и 2 группы, детей-сирот, детей с инвалидностью, детей, оставшихся без родительской опеки.

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Каждая семья в Украине, которая имеет детей, может получить государственную социальную помощь: речь идет о выплатах в случае беременности и родов, рождении или усыновлении ребенка. Получают выплаты и дети-переселенцы. На определенную компенсацию расходов от государства имеют право одинокие мамы и многодетные семьи, дети с инвалидностью, а также дети, оставшиеся без родителей. Фокус исследовал, какая именно помощь и для кого предусмотрена от государства и от международных организаций.

Помощь для детей ВПЛ предоставляется на каждое внутренне перемещенное лицо Фото: УНИАН

Выплаты для переселенцев от государства: кому, как, сколько выплачивают в 2024 году

В Минсоце сообщили, что помощь для детей ВПЛ предоставляется на каждое внутренне перемещенное лицо. Размер такой ежемесячной помощи для детей в 2024 году составляет 3 000 гривен.

Денежная помощь от государства предоставляется тем украинцам, которые переехали с территорий, где были или продолжаются боевые действия, с временно оккупированных общин и общин под блокадой. Этот перечень утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

На начало июля 2022 года в него включены 310 громад из 9 областей, однако актуальный список меняется, поэтому требует проверки на сайте Министерства по вопросам реинтеграции.

Денежная помощь от государства предоставляется тем украинцам, которые переехали с территорий, где были или продолжаются боевые действия, с временно оккупированных общин и общин под блокадой

Чтобы подать заявление о постановке на учет и получении пособия на проживание ВПЛ, нужно обратиться в органы соцзащиты в громаде или районе города или в ЦПАУ, подав следующие документы:

заявление о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

паспорт гражданина Украины;

если регистрация не указана в паспорте, стоит предоставить другой документ в подтверждение (военный билет, трудовая книжка, медицинские или другие документы, которые подтвердят факт проживания на соответствующей территории);

документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка;

документ, подтверждающий полномочия лица, как законного представителя ребенка (или родственные отношения между ребенком и заявителем);

свидетельство о рождении ребенка.

Чтобы подать заявление о получении помощи для ВПЛ, нужно обратиться в ЦПАУ Фото: Из открытых источников

Выплаты от благотворительного фонда многодетным и опекунам: как получить 10 800 гривен

От БО "СОС Детские городки" денежную помощь могут получить приемные семьи (ПС), детские дома семейного типа (ДДСТ) и опекуны (попечители), в семьи которых были устроены ребенок/дети в возрасте до 18 лет в течение 2024 года. Речь идет о жителях 14 областей Украины: Киевской, Закарпатской, Черниговской, Львовской, Полтавской, Черновицкой, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Херсонской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской.

Выплата составляет 10 800 гривен на ребенка, а осуществляется на банковский счет заявителя (законного представителя ребенка) тремя платежами ежемесячно в течение трех календарных месяцев, размер одного платежа — 3 600 гривен. Общая сумма выплаты на одного ребенка заявителя составляет 10 800 гривен.

Денежная помощь предоставляется украинцам, которые переехали с территорий, где были или продолжаются боевые действия Фото: Иллюстративное фото

Помощь на детей из многодетной семьи от государства

Как ранее Фокусу сообщила Ольга Брус, партнер АО "Evrika Law", размеры пособий на детей регулируются законами о государственной помощи семьям с детьми, об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, и о Государственном бюджете Украины на 2024 год.

Родители, которые имеют троих детей и более, считаются многодетными и могут получить помощь на третьего и каждого последующего ребенка.

В 2024 году размер такой помощи ставит 2 100 гривен ежемесячно — до момента, пока ребенку не исполнится 6 лет.

Родители, имеющие троих детей и более, считаются многодетными и могут получить помощь на третьего и каждого последующего ребенка

Чтобы получить право на выплаты, нужно подать соответствующее заявление в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов, а также документы:

копии удостоверения родителей многодетной семьи (с предъявлением оригинала);

копию удостоверения ребенка из многодетной семьи (с предъявлением оригинала) (в случае достижения ребенком из многодетной семьи шестилетнего возраста);

копии свидетельств о рождении всех детей (с предъявлением оригиналов).

Помощь от государства на детей, над которыми установлена опека

Помощь получают опекуны или попечители детей, лишенных родительской опеки. Ее размер составляет:

на детей до 6 лет — 4 544 грн (2,5 размера прожиточного минимума на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство);

на детей от 6 до 18 лет — 5 666 грн (3,5 размера прожиточного минимума).

Такая помощь является собственностью ребенка.

"Опекун или попечитель должен подать соответствующее заявление в орган соцзащиты населения по своему месту жительства", — говорят в Минсоцполитики.

МККК оказывает финансовую помощь малообеспеченным семьям из пострадавших общин

Выплаты различным категориям от международных доноров: программы, дедлайны, суммы

Международный Комитет Красного Креста и Общество Красного Креста Украины оказывают финансовую помощь малообеспеченным семьям из пострадавших общин, независимо от того выехали они или остались в общине. Это 2 500 гривен на человека в месяц.

Кто может получить помощь от МККК:

малообеспеченные семьи;

если семья до 24 февраля 2022 года жила в общинах Донецкой, Луганской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской или Черниговской области.

Дополнительно регистрироваться онлайн или офлайн для получения помощи по этой программе не нужно. Ведь средства пришлют на основе информации, которую передает Министерство социальной политики. Они поступят на банковский счет. Также их можно будет получить в любом отделении ПриватБанка. Подробно об этих выплатах — на сайте МККК.

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Выплаты ВПЛ по-новому: что изменится для украинцев с 1 марта

Агентство ООН по делам беженцев UNHCR предлагает помощь в размере 2220 гривен в течение трех месяцев на человека тем, кто покинул свои дома из-за военных действий и зарегистрировался как ВПЛ. Выплаты сейчас осуществляют на банковский счет или через отделение Укрпочты.

С 6 июня 2022 года действуют новые критерии предоставления помощи. На нее могут претендовать внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и те, кто относятся к одной или нескольким из этих категорий:

неполные семьи с двумя или более детьми в возрасте до 18 лет или с лицами преклонного возраста (старше 60 лет);

семьи из одного или нескольких лиц пожилого возраста (старше 60 лет), а также лиц пожилого возраста с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семьи, где есть лица с особыми потребностями;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (документально подтверждены).

Отметим, что помощь можно получить, если заявитель ранее не получал средства от других международных организаций. Сейчас их будут предоставлять тем, кто переехал во Львовскую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую или Запорожскую области.

Для присоединения к программе необходимо пройти собеседование с партнерами Агентства и проверку на соответствие критериям уязвимости. Во время регистрации должны присутствовать все члены семьи. Это может быть глава семьи, жена/муж, несовершеннолетние дети, его/ее родители и его/ее бабушка и дедушка.

Выплата от UNICEF и Минсоцполитики в размере 3 600 гривен предоставляется на каждого члена семьи в месяц

Как ранее сообщал Фокус со ссылкой на информацию Министерства социальной политики, единовременная выплата от UNICEF и Минсоцполитики в размере 3 600 гривен предоставляется на каждого члена семьи в месяц, а еще по 6 660 грн выплачивают на каждого ребенка.

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В Украине увеличивают пенсии: кто получит повышенную выплату уже с марта, а кому надо подождать

Детский фонд ООН (UNICEF) и Министерство социальной политики Украины в 2024 году продолжают оказывать финансовую помощь малообеспеченным украинским семьям с детьми. Финансовую помощь получают украинцы, которые живут в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Выплаты в первую очередь получают: