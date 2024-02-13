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Выплаты ВПЛ по-новому: что изменится для украинцев с 1 марта

ВПЛ, выплаты, денежная помощь
Фото: УНИАН | С 1 марта в Украине по-новому принципу будут определять нужна помощь переселенцам или нет

Как пояснила первый заместитель министра социальной политики Дарьи Марчак, государство будет учитывать официальные доходы семей, чтобы понять, нужна ли им помощь.

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В Украине с 1 марта 2024 года выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) будут происходить по новому общему принципу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

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Так, по словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, изменения заключаются в том, что отныне для расчета будет браться совокупный доход всех членов семьи переселенцев, который в расчете на одного члена семьи должен составлять не менее 9 444 гривны — четыре прожиточных минимума.

"Мы будем смотреть на официальные доходы семей, чтобы определять, нужна ли помощь. Потому что без доходов, например, отца, которые могут быть как минимальными, так и превышать 100 тысяч гривен, это трудно оценить", — рассказала она.

По ее словам, с 1 марта выплаты автоматически продолжат украинским пенсионерам, но при условии, что размер их пенсионных выплат не превышает сумму в 9 444 гривны. Также на выплаты могут рассчитывать:

  • люди с инвалидностью;
  • дети-сироты.

"Также выплатами будут пользоваться семьи, проживающие в зоне боевых действий или в безопасных регионах, и в которых дети по определенным причинам не могут учиться офлайн. То есть родителям нужно ухаживать за детьми, поэтому они не могут работать. Эти граждане должны обратиться с заявлением, чтобы им назначили помощь", — подчеркнула заместитель министра.

Государство также будет оказывать денежную поддержку семьям, члены которых за последние полгода пытались получить экономическую самостоятельность:

  • зарегистрировались в службе занятости;
  • трудоустроились или начали собственный бизнес.

"В качестве нашей благодарности мы продолжим им еще шесть месяцев выплачивать помощь. А вот взрослые украинцы трудоспособного возраста, которые не имеют детей и не работают, выплаты не будут получать. Такие люди не имеют ограничений, которые бы мешали им работать, поэтому они должны находить работу и самостоятельно обеспечивать себя", — сказала Марчак.

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Напомним, недавно в "Юридическом советнике для ВПЛ" рассказали, что переселенцы могут получить не только помощь на проживание, но и получить временное жилье. Также Фокус объяснял, кто из украинцев со статусом ВПЛ с 1 февраля потеряет выплаты.