Сегодня 4 марта глава правительства Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию, на которой рассказал, есть ли надежда на разблокирование польской границы, какие средства от партнеров поступят в Украину уже в марте, будут ли менять параметры бронирования от мобилизации и когда Украина может вступить в ЕС.

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Во время четвертой ежегодной пресс-конференции 4 марта Денис Шмыгаль рассказал, что перед правительством стоит задача построения новой экономики, продолжения реформ и обеспечения устойчивости во время войны. Фокус посетил событие и собрал в одном материале самое важное с пресс-конференции премьер-министра Украины.

Получить 37 миллиардов минимум: какие средства правительство рассчитывает получить от Запада

По словам главы правительства, важной задачей являются ресурсы для победы — Украина привлекает средства от партнеров, и за два года войны уже привлечено более 75 млрд долл. внешней помощи. "На нужды безопасности и обороны тратим внутренние ресурсы, на остальные направления нуждаемся в помощи от партнеров, около 37 млрд мы привлекли в 2022 году, более 42 млрд привлекли в 2023 году, план на этот год — не менее 37 млрд. долларов", — отметил Денис Шмыгаль. Он сообщил, что правительство ожидает получить большую сумму, чем 37 млрд долларов, а крупнейшими донорами прямой бюджетной поддержки Украины являются ЕС, США, МВФ, Япония, Канада, Великобритания, Всемирный банк, а также другие страны Большой Семерки и нордические страны.

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В ближайшее время правительство ожидает получения 900 млн долларов от МВФ, как объяснил Денис Шмыгаль, эти средства могут поступить уже во второй половине марта. В целом программа МВФ предусматривает на 2024 год финансирование в размере 5,4 млрд долл.

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По его словам, дефицит бюджета в этом году составляет более 20% от ВВП — 37 млрд долл. В правительстве также ожидают, что 17,3 млрд евро удастся привлечь от ЕС, и уже в марте по программе ЕС Ukraine Facility ожидается поступление транша в размере 4,5 млрд евро.

Деньги от США: почему важна помощь от Штатов и сколько средств планируют получить

По словам Дениса Шмыгаля, хотя уже много средств от партнеров подтверждены, то есть, их поступление гарантировано, все равно есть дефицит, ведь до сих пор не согласована помощь от США.

"Дефицит конечно же, самая большая сумма идет от Евросоюза — там около 18 млрд долларов заложено в инструменты Ukraine Facility, также будут средства от МВФ — 5,4 млрд долларов, которые мы получаем в этом году, и, конечно, третье место — это Соединенные Штаты, мы ожидали от США 11,8 миллиардов долларов в этом году, и пока законопроект не изменен и эта сумма там указана", — сказал премьер-министр. По его словам, в МВФ тоже рассчитывают, что США окажут финансовую поддержку Украине.

В законопроекте, который должны проголосовать в США, 11,8 млрд долларов — это прямая бюджетная поддержка, все остальное — военная помощь

"Задержка в американской помощи напрягает не только нас, но и МВФ, где программа рассчитана с учетом поддержки партнеров, поэтому мы здесь имеем коалицию и с МВФ, и со странами G7 по поддержке", — отметил Денис Шмыгаль. Он добавил: Соединенные Штаты являются важным партнером для Украины, и вопрос пока не в прямом бюджетном финансировании, а в военной поддержке на 50 млрд долларов, которая заложена в законопроекте.

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"Потому что там не только 11,8 млрд долларов — прямое бюджетное финансирование, там еще 50 млрд долларов на оборону, на военную поддержку, это важный момент и, конечно же, мы ожидаем принятия проекта в Конгрессе, ведь Сенат уже высказал свое мнение, я лично имею оптимизм относительно Соединенных Штатов — относительно их надежности и их партнерства", — отметил премьер-министр.

Конфискация активов РФ и передача средств агрессора Украине: чего ожидать в 2024 году

Денис Шмыгаль рассказал, что Украина ожидает также скорейшего решения вопроса судьбы замороженных российских активов. "Помощь партнеров — чрезвычайно важный инструмент, но мы нуждаемся в предсказуемости и стабильности независимо от времени, независимо от политических колебаний, электоральных циклов, которые будут в мире. Соответственно, конфискация российских активов должна стать надежным источником поддержки нашего государства и финансирования нашего восстановления", — говорит глава правительства. Он рассказал, что на Западе заморожено около 300 млрд евро российских суверенных активов. В основном, речь идет о финансовых инструментах (облигации).

Украина рассчитывает на получение от Бельгии дохода от замороженных российских активов Фото: Pexels

"Сегодня большинство партнеров поддерживают идею использования российских активов для восстановления Украины. Мы уже понимаем, что есть полная готовность к использованию доходов от полученных замороженных российских активов в пользу Украины. Но это только первый шаг. Нас интересует конфискация. Потому что это наказание агрессора за преступления, за которые он должен заплатить", — отметил Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас идет работа над созданием международной рабочей группы по конфискации. Отдельно Украина работает над вопросом использования доходов, полученных от этих российских активов и конфискаций, с ЕС и Бельгией, ведь в этой стране самая большая сумма замороженных активов РФ.

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По словам Дениса Шмыгаля, Бельгия готова направить часть от 1,7 млрд евро прибыли от замороженных российских активов на оборонные нужды Украины. "Бельгия задекларировала в бюджет, это уже их доход, 1,7 млрд евро. Эти 1,7 млрд разделены частично на поддержку украинских беженцев в ЕС, частично Бельгия готова профинансировать украинские потребности, в том числе, и в обороне", — рассказал глава Кабмина.

Денис Шмыгаль рассчитывает на вступление Украины в ЕС сразу после победы Фото: Кабмин

Говоря о перспективе вступления в ЕС Украины, глава правительства сказал, что рассчитывает, что Украина станет членом Европейского Союза немедленно после нашей победы в войне.

"Я хочу верить, что Украина станет членом Евросоюза немедленно после нашей победы, после завершения войны, а "домашнюю работу" мы сделаем за два года", — сообщил Денис Шмыгаль.

Бронирование мужчин: планируется ли изменение процедуры и откуда средства на мобилизацию

На пресс-конференции Денис Шмыгаль также рассказал о новых подходах к бронированию компаниями своих сотрудников. По его словам, около 700 тысяч человек уже сегодня забронированы, но сейчас правительство готовит более справедливые подходы к бронированию с учетом уровня заработных плат, налоговой нагрузки, а также влияния на экономику.

"Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией — все эти вещи сегодня прорабатываются комплексно. И влияние предприятия или отрасли на экономику — вот это рамки будущей системы бронирования, над которой мы работаем", — отметил премьер-министр. Он добавил, что, по подсчетам Кабмина, соотношение работников и военных для обеспечения последних должно быть восемь к одному, и, исходя из этих параметров, правительство разрабатывает справедливые параметры бронирования.

По словам Дениса Шмыгаля, изменение мобилизационного законодательства очень актуально Фото: Из открытых источников

"К предприятиям, которые должны участвовать в механизме бронирования, следует причислять и предприятия, которые наполняют госбюджет, позволяющие финансировать силы безопасности обороны в полном объеме", — сказал глава правительства.

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Говоря о средствах, которые необходимы для финансирования мобилизации, Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет министров Украины планирует предоставлять дополнительное финансирование на оборонные нужды страны благодаря проведению аудита и верификации расходов. Глава правительства отметил, что конкретные цифры, необходимые для мобилизации, он не может назвать.

"1,7 трлн гривен заложено в бюджете сектора обороны для нужд этого года. Мы понимаем, что в этом году нам нужно будет принимать решение о дополнительном финансировании. Какие инструменты? Продолжение определенного аудита, верификация расходов. Дополнительные средства будут нужны", — сказал Денис Шмыгаль.

Кабинет министров Украины планирует предоставлять дополнительное финансирование на оборонные нужды страны благодаря проведению аудита и верификации расходов

Он также отметил, что мобилизация, в первую очередь, это потребность наших военных, и украинское общество должно слушать и слышать потребности военных, а новый законопроект об усилении мобилизации является актуальным, ведь нынешнее законодательство в этой сфере было создано в мирное время, когда перед Украиной не было таких вызовов, как сегодня. "Законодательство требует определенной модификации, модернизации, улучшения, конечно же, сегодня технологии цифровые дают возможность гораздо более справедливо подходить к вопросам мобилизации. Надеюсь, что парламент этот вопрос глубоко проработает, учтет все потребности и все вопросы, которые ставит Генеральный Штаб и Министерство обороны", — отметил Денис Шмыгаль.

Польская блокада: когда и как можно решить проблемы на границе в Польше

Актуальный и важный вопрос — ситуация на польской границе. По словам Дениса Шмыгаля, в Польше происходит сегодня предвыборная борьба, и в правительстве с пониманием относятся к политикам в Польше, но надо уже обращать внимание на моральные аспекты вопроса, потому что блокирование и статистика этого блокирования демонстрируют, что сегодня впервые с момента принятия правительством постановления от 16 сентября ни одна тонна украинского зерна по четырем группам товаров не заехала в Польшу.

По мнению Дениса Шмыгаля, возвращение к условиям торговли, действовавшим до утверждения Соглашения об Ассоциации, когда действовали жесткие квоты и пошлины на продукцию из Украины, невозможно .

Денис Шмыгаль убежден, что урегулировать кризис с блокадой на границе вполне реально Фото: wiadomosci.wp.pl

"Относительно политических требований или таких эмоциональных требований вернуть Украину в рамки довоенные (до подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, — Фокус), я считаю, что Украина сделала огромный прогресс на пути к евроинтеграции, сегодня мы уже находимся даже не в статусе Соглашения об ассоциации, в статусе переговоров (о вступлении в ЕС, — Фокус), это уже юридически другой статус. Поэтому Еврокомиссия, я убежден, на эти условия не пойдет, это уже юридически невозможно", — сообщил глава украинского правительства на пресс-конференции 4 марта. Он добавил, что правительство работает на платформе Координационного Совета Еврокомиссии до 28 марта. Однако, отметил премьер, к сожалению, судьба решения кризиса на границе — на стороне Польши, а не на стороне Украины .

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"Мы свои предложения сделали, мы готовы даже сделать определенные сознательные смягчения в части экспорта сахара и мяса курятины, мы отдали наши предложения Еврокомиссии. Мы хотим, чтобы Соглашение об Ассоциации с Украиной, которое продолжает действовать, было усилено, и 29 раздел был изменен, а беспошлинный режим продолжал действовать. Я убежден, что мы с Польшей найдем путь решения этого кризиса", — сказал Денис Шмыгаль.

Он рассказал, что 11 марта планируется заседание совместной межправительственной украинско-польской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.