"Настало время доказывать": Байден призвал Конгресс срочно выделить помощь Украине

По словам предидента США Джо Байдена, спустя два года после начала войны народ Украины продолжает сражаться с огромным мужеством, но у ВСУ заканчиваются боеприпасы.

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В пятницу, 23 февраля, президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с предложением о выделении помощи Украине на сумму свыше 60 миллиардов евро. Об этом стало известно из его заявления, опубликованного на сайте Белого дома.

"История наблюдает. Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта", — сказал он.

По словам американского лидера, для США настало время твердо стоять вместе с Украиной и объединиться с нашими союзниками и партнерами.

"Сейчас настало время доказать, что Соединенные Штаты стоят за свободу и никому не подчиняются", — добавил он.

Согласно высказыванию американского лидера, спустя два года с начала войны, украинский народ "продолжает бороться с огромным мужеством, но у них иссякают запасы боеприпасов".

"Украине необходимо больше поставок из США, чтобы противостоять беспощадным атакам России, которые возможны благодаря оружию и боеприпасам из Ирана и Северной Кореи. Вот почему Палата представителей должна принять двухпартийный дополнительный законопроект о национальной безопасности, пока не стало слишком поздно", — сказал Байден.

Президент США дополнил, что предложенный законопроект не только обеспечивает неотложное финансирование для Украины, но также направлен на инвестирование в оборонно-промышленную базу Америки.

"Он был принят подавляющим большинством голосов в Сенате, и нет никаких сомнений в том, что, если спикер объявит голосование, он быстро пройдет в Палате представителей. Конгресс знает, что, поддержав этот законопроект, мы можем укрепить безопасность в Европе, укрепить нашу безопасность дома и противостоять Путину. Не поддержка этого законопроекта ему только на руку", — считает Байден.

Также он отметил, что уже завтра, 24 февраля, исполнится два года с момента, когда российские ракеты стали взрываться вблизи столицы Киева, а российские войска перешли границу с Украиной, начав жестокую атаку на Украину под руководством Владимира Путина.

"Он верил, что сможет легко подчинить волю и сломить решимость свободного народа. Что он сможет превратиться в суверенную нацию, и мир перевернется. Что он сможет пошатнуть основы безопасности в Европе и за ее пределами. Два года спустя мы еще ярче видим то, что знали с первого дня: Путин сильно просчитался", — констатировал Байден.

Он повторил, что "отважный народ Украины продолжает сражаться", непоколебимо в своей решимости защитить свою свободу и будущее.

По его словам, "НАТО в настоящее время сильнее, крупнее и более сплоченное, чем когда-либо", и непрецедентная глобальная коалиция из 50 стран, возглавляемая Соединенными Штатами, продолжает поддерживать Украину критически важной помощью и стремится привлечь Россию к ответственности за свою агрессию.

Что известно о позиции Конгресса США относительно помощи Украине

Напомним, что ранее в СМИ сообщили, что армия США оплачивает счета на сотни миллионов долларов, чтобы поддержать Украину. Если Конгресс не примет законопроект о финансировании помощи, то американским военным придется извлекать средства из других важных проектов.

Ранее издание The New York Time сообщило, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что не станет выносить законопроект о помощи Украине на голосование, хотя документ принял Сенат.

Администрация американского президента высказала критику в адрес спикера Палаты представителей США Майка Джонсона за его решение заблокировать помощь Украине.

13 февраля 2024 года Сенат США окончательно поддержал законопроект о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95 миллиардов, $60 млрд из которых — для Киева. Теперь документ должна одобрить Палата представителей.