Финансовой помощи от стран Запада нет: что будет с выплатами переселенцев в марте

В марте 2024 года, как свидетельствуют данные правительства, из государственного бюджета на выплаты переселенцам выделили почти 4 миллиарда гривен.

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Украина продолжит выплачивать финансовую помощь на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), несмотря на отсутствие финансовой помощи от стран Запада. Так, в марте государство выделит из бюджета несколько миллиардов на выплаты ВПЛ, сообщили в Министерстве социальной политики в ответ на информационный запрос агентства "Укринформ".

Отмечается, что в марте денежную помощь выплатят 1,5 миллиона украинцам, у которых есть статус ВПЛ. Всего на выплаты для переселенцев в течение первого месяца весны потратят около 4 миллиардов гривен.

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"По данным из Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, начиная с 2014 года по сегодняшний день, в Украине зарегистрировано 4,9 миллиона человек. Из них 3,6 миллиона граждан, которым пришлось впервые покинуть свое место жительства после полномасштабного вторжения РФ в Украину", — говорится в сообщении.

Государственная помощь для переселенцев пока не изменилась:

2 тысячи гривен выплачивают совершеннолетним гражданам;

3 тысячи гривен – детям до 18 лет и гражданам с инвалидностью.

Выплаты ВПЛ: что изменилось с 1 марта

Теперь государство выплачивает денежную помощь с учетом фактической потребности семей в помощи.

"Сегодня каждый должен присоединиться к экономическому развитию нашего государства. То есть, если люди не воюют, они должны работать, чтобы генерировать доход, давать нам возможность обеспечивать нашу оборону и в частности поддержку социально незащищенных слоев", — объяснила 26 февраля министр социальной политики Оксана Жолнович.

Также в Кабмине будут анализировать, как переселенцы интегрировались в экономическое развитие страны. То есть гражданам важно активно искать себе работу и быстрее социализироваться на новом месте.

Остальные переселенцы могут обратиться и продолжить свои выплаты при условии:

что они работают, но зарабатывают меньше 9 444 гривны;

что они занимаются поиском работы и зарегистрировались в службе занятости как безработные.

Автоматически выплаты продлены с 1 марта следующим категориям ВПЛ:

пенсионерам, получающим пенсию в размере менее 9 444 гривны;

гражданам с инвалидностью 1 или 2 группы;

детям с инвалидностью, детям-сиротам и детям, которые остались без родительской опеки;

родителям, воспитывающим детей до 14 лет, которые учатся дистанционно и поэтому их родители не могут работать.

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Отметим, что совет Европейского Союза поддержал план по так называемой программе Ukraine Facility по предоставлению Украине экономической помощи в 50 миллиардов евро. Первый транш, размер которого состави 4,5 миллиарда евро, как ожидается, поступит в течение марта.

Напомним также, что в Кабмине хотят разрешить переселенцам подавать заявления на продление выплат до 1 апреля. До этого времени украинцам будут насчитывать государственные выплаты. Тем временем глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа рассказала, что Украина почти исчерпала почти все свои финансовые возможности. Исправлять ситуацию правительство хочет путем сокращения невоенных расходов.