Витрати скоротити, податки підвищити: як Кабмін профінансує бюджет без допомоги Заходу

На тлі відсутності фінансової підтримки з боку країн Заходу в Києві, як каже нардеп Роксолана Підласа, почали розглядати "план Б" і навіть "план С" щодо наповнення державного бюджету.

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Україна майже вичерпала майже всі свої фінансові можливості, оскільки всі кошти з державного бюджету спрямовуються на Збройні сили України (ЗСУ). Про це сказала в інтерв'ю виданню Financial Times голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

За її словами, Україна виділила майже половину свого бюджету — 87 мільярдів доларів на 2024 рік — на витрати, пов'язані з обороною. При цьому внутрішні доходи нашої держави — 46 мільярдів доларів. Тому уряду потрібно шукати додаткові кошти для того, щоб покрити дефіцит державного бюджету. Наприклад, скоротити невійськові видатки.

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"Дефіцит бюджету буде ще більшим через мобілізацію до 500 тисяч новобранців, оскільки мільярди знадобляться для їхніх зарплат, навчання та обладнання. Ми практично вичерпали свої можливості — усі внутрішні ресурси йдуть на фінансування армії", — розповіла вона.

Підласа підкреслила, що спочатку був розрахунок на те, що Україну фінансово підтримають США і Євросоюз. Очікувалося, що перші транші почнуть надходити вже в січні 2024 року, але цього не сталося. Тому в Києві почали розглядати "план Б" і навіть "план С". Зокрема, уряд планує значно скоротити невійськові витрати та підвищити податки.

Плюс 44 мільярди гривень до бюджету: як Україна шукає нові джерела доходів для бюджету

Керівництво країни вже працює над підвищенням внутрішніх доходів. Наприклад, з'явився законопроєкт, який зобов'яже українських підприємців платити військовий збір. Так, 1,5% від мінімальної зарплати платитимуть фізичні особи-підприємці першої та другої групи. Очікується, що завдяки цьому державний бюджет отримав додаткові 44 мільярди гривень доходів.

Водночас голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев каже, що країні ще треба буде знайти більш суттєві резерви, тому такі точкові рішення не сильно поповнять державний бюджет.

"Тому Міністерству фінансів доведеться запропонувати нам якісь більш глобальні підходи", — підкреслив він.

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, яку суму зовнішньої допомоги хоче отримати Україна у 2024 році. За його словами, найбільшу фінансову підтримку під час війни Україні, окрім США та Євросоюзу, надають МВФ і країни G7.

Також Фокус розповідав, що в березні 2024 року Україна отримає понад 4 мільярди євро фінансової допомоги від Європейського Союзу в рамках програми Ukraine Facility.