Партнери допоможуть: прем'єр Шмигаль сказав, скільки мільярдів потрібно Україні у 2024 році

За словами голови Кабміну Дениса Шмигаля, найбільшу фінансову підтримку під час війни Україні, окрім США та Євросоюзу, надають МФВ і країни G7.

Related video

Щонайменше 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування знадобиться Україні протягом 2024 року. Про це заявив 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час щорічної пресконференції.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ Україна залучила понад 75 мільярдів доларів зовнішньої допомоги.

"Тобто на потреби безпеки і оборони ми витрачаємо виключно внутрішній ресурс", — сказав він.

На відео: з 01:00

Шмигаль зазначив, що найбільшу фінансову підтримку під час війни Україні надають:

Євросоюз;

США;

Міжнародний валютний фонд (МВФ);

Японія;

Канада;

країни G7.

"Близько 37 мільярдів доларів ми залучили у 2022 році. Понад 42 мільярди доларів — у 2023. План на цей рік залучити щонайменше 37 мільярдів доларів допомоги від наших партнерів", — повідомив Шмигаль.

Що стосується дефіциту державного бюджету у 2024 році, то, як сказав прем'єр-міністр, він становить понад 20% від ВВП України — 37 мільярдів доларів.

Україна очікує залучити в межах програми Євросоюзу Ukraine Facilities 17,3 мільярда євро. У березні має надійти перший транш — 4,5 мільярда євро, за допомогою якого буде перекрито дефіцит бюджету.

Також 5,4 мільярда доларів у 2024 році має надати МВФ, а черговий транш у розмірі 900 мільйона доларів надійде у другій половині березня.

"Ми вдячні нашим партнерам. Ми очікуємо фінансової допомоги від США. Зараз тривають внутрішні дискусії. Усі ми про них знаємо. Активно працюємо з нашим ключовим партнером, союзником. І думаю, що в наступні періоди матимемо хороші новини", — наголосив український прем'єр.

Що за допомогою США для України

Запит на виділення для України економічної допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів був поданий до Конгресу президентом Джо Байденом ще в жовтні 2023 року. Однак відтоді питання залишається невирішеним, оскільки між республіканцями та демократами виникли розбіжності.

Так, республіканці хочуть, щоб спочатку було посилено кордон США, а вже потім розглядалося питання допомоги іншим країнам.

Важливо

Витрати довелося скоротити: у ВР пояснили, як наповнюють бюджет без підтримки Заходу

17 лютого в Конгресі сказали, коли Палата представників проголосує за допомогу Україні. Очікується, що спікер Майк Джонсон, ймовірно, планує спершу пройти через процес асигнувань до 8 березня, а вже вирішити питання з додатковими виділеннями коштів.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві фінансів України заявили, що державний бюджет потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування щомісяця.