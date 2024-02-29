По 3 мільярди доларів щомісяця: у Мінфіні розповіли, як Україна залежить від партнерів

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, з 2022 року Україна отримала від країн G7 і Євросоюзу 63 мільярди доларів фінансової підтримки.

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У перші місяці повномасштабного вторгнення ЗС РФ Україні вдалося стабілізувати свою фінансову систему завдяки зовнішній грошовій підтримці. І навіть зараз усі економічні потреби країни забезпечують країни-союзники. Водночас, як заявив 28 лютого міністр фінансів України Сергій Марченко, 2024 року бюджет потребує близько 3 мільярдів доларів зовнішнього фінансування.

За його словами, з 2022 року фінансова підтримка країн G7 і Євросоюзу С склала майже 63 мільярди доларів.

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"У 2023 році фінансова система України була стійкою, а економіка відновлювалася швидше, ніж очікувалося. Виважена політика українського уряду та послідовна підтримкою міжнародних партнерів відігравала вирішальну роль у наших досягненнях. Важливо зберегти цю тенденцію", — сказав він.

Водночас, попри деяку економічну стабільність, війна з РФ триває, тому Україна досі залежить від зовнішнього фінансування з боку партнерів. Так, за словами міністра, у 2024 році щомісячна потреба в зовнішньому фінансуванні сягає близько 3 мільярдів доларів.

"Подальша ритмічна бюджетна допомога життєво необхідна для забезпечення соціальних видатків. Ми не можемо допустити затримку в залученні зовнішнього фінансування", — підкреслив Сергій Марченко.

Зовнішнє фінансування: яка сума знадобиться Україні у 2024 році

Глава уряду Денис Шмигаль на початку 2024 року озвучив, яку суму Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році. За його словами, потреби країни в зовнішньому фінансуванні становить понад 30 мільярдів доларів.

"Потреби на цей рік — понад 37 млрд доларів", — зазначав прем'єр-міністр.

Він також додав, що понад 750 мільярдів гривень цього року українські чиновники витратять на виплати військовослужбовцям.

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Раніше Фокус писав, що Європейський парламент 27 лютого 2024 року проголосував за регламент програми Ukraine Facility, яка передбачає економічну підтримку України на наступні чотири роки. Також 31 січня в Міністерстві фінансів повідомили, що Україна вже отримала 390 мільйонів доларів фінансової підтримки від японського уряду.