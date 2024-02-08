Допомоги від США не буде. Як Україні вижити без американських грошей
Американці не проголосують за пакет допомоги для України — це вже стає не вірогідним, а базовим сценарієм, констатує громадська діячка Дар'я Каленюк. Саме час задуматись, який у нас є фінансовий План Б — і запускати його
Час для дорослої розмови
Американці не проголосують за пакет допомоги для України. Це вже стає не вірогідним, а базовим сценарієм. Я попереджала про це ще з осені. Зараз саме час запускати план Б, але хіба він у нас є?
$60 мільярдів на зброю та пряму фінансову допомогу від США в 2024 році — такий був план А.
Без цих грошей Пентагон не може тримати безперебійне надходження зброї для України. І ми на дні збройної підтримки з часів повномасштабного вторгнення. Без прямої бюджетної підтримки США в нас під величезною загрозою нова програма з МВФ. Дірку в більше ніж 20 мільярдів доларів в бюджеті на цей рік нам немає чим покрити.
Що робити?
- владі провести чесну розмову з народом;
- сфокусувати всі дипломатичні потуги держави на конфіскації $300 ярдів російського бабла в Європі, США та Японії;
- призначити, нарешті, посла та військового аташе до Норвегії — в цій країні є гроші, котрі можуть на коротко- та середньострокову перспективу замінити відсутність фінансування від США;
- вичистити Міністерство оборони України від некомпетентних та недоброчесних посадовців та полканів, котрі там просиджують штани десятиліттями. Завести в МОУ вмотивованих інноваційних доброчесних людей розробляти політики та процеси, котрі прискорять локалізацію виробництва західної зброї в Україні та організують підтримку масштабування технологічних рішень для армії;
- припинити цирк зі стеженням та дискредитаційними атаками на журналістів-розслідувачів. Ми під мікроскопом всього світу, і до України підвищені вимоги. Маємо бути реальною демократією, аби зберегти довіру, на якій тримається допомога Заходу;
- Президент має зібрати за одним столом кращих лідерів думок та громадських діячів країни, включаючи своїх критиків, і розробити та втілювати разом одним фронтом план Б. Покладатися тільки на свиту — це ознака слабкості. Спроможність знайти рішення в межах близького кола щодо збереження країни вже давно вичерпана.
Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.Важливо