Україні дадуть 50 мільярдів, але є нюанси: що потрібно робити, щоб отримувати допомогу від ЄС

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Те, що на позачерговому саміті ЄС вдалося ухвалити рішення щодо виділення 50 млрд євро для України протягом 4 років — безумовно, плюс і дуже важливе рішення для нас.

Але, як то кажуть, є нюанс...

Уже стали відомі умови, у разі невиконання яких Євросоюз залишив за собою право зупинити ці виплати.

Як зазначено в прес-релізі Євроради, головні умови — це:

підтримка ефективних демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою;

верховенство закону;

гарантії дотримання прав людини, включно з меншинами.

Україна має вживати заходів, щоб під час використання цих коштів не було шахрайства, корупції та конфлікту інтересів.

Далі, Кабмін має розробити конкретний план реформ, за виконання яких надходитимуть виплати.

Мінекономіки уточнювало, що їх нараховуватимуть щокварталу.

Рада ЄС зможе затверджувати і зупиняти виплати "кваліфікованою більшістю голосів", а також вносити правки до плану на підставі оцінок і пропозицій Єврокомісії.

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Щорічно проводитимуться звіт і дебати щодо реалізації механізму. За необхідності, через два роки Єврорада запропонує переглянути програму.

Ось чому й Орбан залишився задоволений.

Я б від себе додав, що, з огляду на корупційні скандали, пов'язані з військовою та фінансовою допомогою Україні, що виділяється, подібні умови мають більше позитиву, ніж негативу.

Такий собі "дамоклів меч" для злодійкуватих чинуш. Щоб тримали свої спітнілі долоньки в кишенях і не тягнули свої рученята до грошей, більшу частину яких доведеться виплачувати ще нашим онукам.

Тож можемо видихати.

Тепер чекаємо на "розв'язку" в Конгресі США. Уже з упевненістю можна говорити, що дотягнемо до неї без істотних потрясінь для фінансово-економічної ситуації в країні.

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