План Б для України. Що хочуть зробити республіканці, щоб забезпечити допомогу Києву

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Прихильники допомоги Україні в Республіканській партії починають шукати план Б, оскільки вони усвідомлюють реальність того, що сенатський законопроєкт щодо посилення безпеки кордонів у Палаті представників мертвий.

Шалена консервативна опозиція законопроєкту призвела до того, що деякі сенатори-республіканці висловили пропозиції щодо військової допомоги Україні без будь-яких супутніх прикордонних реформ.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер (демократ від штату Нью-Йорк) і лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл (від штату Кентуккі) заявляють, що вони рішуче налаштовані внести до Сенату пакет, що пов'язує гроші для України з реформами прикордонної безпеки, але обоє усвідомлюють, що в нього майже немає шансів дістатися столу президента Байдена.

Республіканці в Сенаті вважають, що саме тому МакКоннелл під час зустрічі в середу висунув ідею можливого поділу українських грошей і безпеки кордонів, заявивши колегам, що ухвалення пакету заходів щодо забезпечення безпеки кордонів у розпал республіканських президентських праймеріз буде непростим завданням.

Сенатор-республіканець, який побажав залишитися анонімним, щоб розповісти про внутрішньопартійну динаміку, повідомив: МакКоннелл знає, що спікер Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) не винесе законопроєкт на розгляд Палати представників. Сенатор заявив, що Трамп, який виступає проти законопроекту про кордон, має "великий вплив на Палату представників і особливо на Джонсона".

"Якщо він підніме сенатський законопроект, я думаю, йому кінець", — додав депутат. У підсумку, МакКоннелл, схоже, шукає "обхідний шлях", щоб відокремити фінансування України від законодавства з прикордонної безпеки.

Сенатор-республіканець, який був присутній на спеціальній конференції з фінансування України, заявив, що МакКоннелл "закладає передумови" для включення військової допомоги Україні до звичайного пакету витрат з фінансуванню уряду до кінця цього року.

Конгрес має ухвалити два пакети фінансування до 1 і 8 березня, щоб уникнути часткового шатдауну.

Республіканець у Сенаті Віп Джон Т'юн, головний заступник МакКоннелла, заявив журналістам у четвер, що лідери все ще сподіваються провести реформи фінансування України та безпеки кордонів в одному пакеті, але визнав, що законопроєкт переживає "критичний момент", і лідерам, можливо, доведеться переключитися на план Б. На запитання, яким буде план Б, Тьюн пожартував: "Притримайте цю думку".

Легкі перемоги Трампа на кокусах в Айові та праймеріз у Нью-Гемпширі справили величезний вплив на політику Капітолійського пагорба, пов'язану з прикордонними переговорами.

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Керівник апарату лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліза (республіканець від штату Луїзіана) Бретт Хортон надіслав різкий сигнал офісам республіканців у Сенаті, заявивши їм на обідньому засіданні в четвер, що угода Сенату щодо фінансування України та забезпечення безпеки кордону навіть не зможе отримати голосування в Палаті представників.

"Першим, що він сказав, було: "Цей прикордонний законопроєкт, якщо ви надішлете його нам, виявиться недійсним після прибуття. Мертвий". Він сказав: "Я просто хочу прояснити це: ми не будемо порушувати це питання, ми не будемо голосувати за нього. Воно мертве. Кінець обговорення", — сказало джерело в Сенаті, присутнє на зустрічі.

Джерело, близьке до республіканців у Палаті представників, зазначило, що Джонсон і Скаліз публічно заявили, що вони виступатимуть проти законопроекту Сенату. Консерватори в Сенаті, які виступають проти сенатської угоди з безпеки кордонів, уже чинять тиск на МакКоннелла, стверджуючи, що відправлення його до Палати представників тільки поставить спікера Джонсона в незручне становище.

"Шумер хоче зробити це, щоб кожен демократ у Сенаті міг сказати: "Бачите, ми намагалися вирішити проблему кордону, але підлі республіканці в Конгресі не дозволили нам". Уся справа в рекламі й темі для розмови. Усе зроблено так, щоб зазнати невдачі, але дати їм політичне прикриття, щоб зробити вигляд, що вони вирішують проблему", — сказав сенатор Тед Круз (республіканець від Техасу).

"Задум також у тому, щоб усі представники засобів масової інформації та всі демократи щодня, аж до дня виборів, били спікера за те, що він не ухвалив цей жахливий законопроєкт", — додав Круз.

Деякі республіканці в Сенаті пророкують, що Джонсон негайно зіткнеться з пропозицією про звільнення посади, якщо він спробує ухвалити законопроєкт, який так глибоко розділяє Республіканську партію.

Однак сенатори-республіканці, які підтримують МакКоннелла, які хочуть провести реформи фінансування України та прикордонної безпеки в одному пакеті, кажуть, що консервативні критики невірно характеризують законопроєкт. Вони також стверджують, що Трамп, який часто спілкується зі спікером Джонсоном, працює за лаштунками, щоб провалити законопроєкт, просто щоб позбавити президента Байдена великої законодавчої перемоги щодо забезпечення безпеки кордону.

Сенатор Мітт Ромні (республіканець від штату Юта), частий критик Трампа, назвав спроби експрезидента зірвати законопроєкт, щоб зберегти актуальність цього питання під час передвиборчої кампанії, "жахливими".

"Він зв'язався з членами Конгресу і сказав їм, що не хоче угоди про кордон, тому що хоче балотуватися з цього питання. Жахливо", — сказав Ромні.

Реальність залишається такою, що, за словами Теда Круза, угода Сенату про кордон має "нуль цілих нуль, нуль, нуль, нуль" шансів на ухвалення Палатою представників. Тому пошуки плану В для України починаються вже зараз...

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