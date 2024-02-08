Помощи от США не будет. Как Украине выжить без американских денег

Related video

Время для взрослого разговора.

Американцы не проголосуют за пакет помощи для Украины. Это уже становится не вероятным, а базовым сценарием. Я предупреждала об этом еще с осени. Сейчас самое время запускать план Б, но разве он у нас есть?

$60 миллиардов на оружие и прямую финансовую помощь от США в 2024 году — таков был план А.

Без этих денег Пентагон не может держать бесперебойное поступление оружия для Украины. И мы на дне вооруженной поддержки со времен полномасштабного вторжения. Без прямой бюджетной поддержки США у нас под огромной угрозой новая программа с МВФ. Дыру в более чем 20 миллиардов долларов в бюджете на этот год нам нечем покрыть.

Важно

Украине дадут 50 миллиардов, но есть нюансы: что нужно делать, чтобы получать помощь от ЕС

Что делать?

власти провести честный разговор с народом;

сфокусировать все дипломатические потуги государства на конфискации $300 ярдов российского бабла в Европе, США и Японии;

назначить, наконец, посла и военного атташе в Норвегию — в этой стране есть деньги, которые могут на кратко- и среднесрочную перспективу заменить отсутствие финансирования от США;

вычистить Министерство обороны Украины от некомпетентных и недобропорядочных чиновников и полканов, которые там просиживают штаны десятилетиями. Завести в МОУ мотивированных инновационных добропорядочных людей разрабатывать политики и процессы, которые ускорят локализацию производства западного оружия в Украине и организуют поддержку масштабирования технологических решений для армии;

прекратить цирк со слежкой и дискредитационными атаками на журналистов-расследователей. Мы под микроскопом всего мира, и к Украине повышенные требования. Должны быть реальной демократией, чтобы сохранить доверие, на котором держится помощь Запада;

Президент должен собрать за одним столом лучших лидеров мнений и общественных деятелей страны, включая своих критиков, и разработать и воплощать вместе одним фронтом план Б. Полагаться только на свиту — это признак слабости. Способность найти решение в пределах близкого круга по сохранению страны уже давно исчерпана.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно