По 3 миллиарда долларов ежемесячно: в Минфине рассказали, как Украина зависит от партнеров

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, с 2022 года Украина получила от стран G7 и Евросоюза 63 миллиарда долларов финансовой поддержки.

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В первые месяцы полномасштабного вторжения ВС РФ Украине удалось стабилизировать свою финансовую систему благодаря внешней денежной поддержки. И даже сейчас все экономические потребности страны обеспечивают страны-союзники. При этом, как заявил 28 февраля министр финансов Украины Сергей Марченко, в 2024 году бюджет нуждается в около 3 миллиардах долларов внешнего финансирования.

По его словам, с 2022 года финансовая поддержка стран G7 и Евросоюза С составила почти 63 миллиарда долларов.

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Придется рассчитывать на себя: когда и как сократится международная поддержка Украины

"В 2023 году финансовая система Украины была устойчивой, а экономика восстанавливалась быстрее, чем ожидалось. Взвешенная политика украинского правительства и последовательная поддержкой международных партнеров играла решающую роль в наших достижениях. Важно сохранить эту тенденцию", – сказал он.

В то же время, несмотря некоторую экономическую стабильность, война с РФ продолжается, поэтому Украина до сих пор зависит от внешнего финансирования со стороны партнеров. Так, по словам министра, в 2024 году ежемесячная потребность во внешнем финансировании достигает около 3 миллиардов долларов.

"Дальнейшая ритмичная бюджетная помощь жизненно необходима для обеспечения социальных расходов. Мы не можем допустить задержку в привлечении внешнего финансирования", – подчеркнул Сергей Марченко.

Внешнее финансирование: какая сумма понадобится Украине в 2024 году

Глава правительства Денис Шмыгаль в начале 2024 года озвучил, какую сумму Украина рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году. По его словам, потребности страны во внешнем финансировании составляет более 30 миллиардов долларов.

"Потребности на этот год — более 37 млрд долларов", — отмечал премьер-министр.

Он также добавил, что более 750 миллиардов гривен в этом году украинские чиновники потратят на выплаты военнослужащим.

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Ранее Фокус писал, что Европейский парламент 27 февраля 2024 проголосовал за регламент программы Ukraine Facility, которая подразумевает экономическую поддержку Украины на следующие четыре года. Также 31 января в Министерстве финансов сообщили, что Украина уже получила 390 миллионов долларов финансовой поддержки от японского правительства.