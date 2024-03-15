Выплаты ВПЛ будут получать еще больше украинцев: что запланировали в Кабмине

Как сообщили в Министерстве социальной политики, перечень граждан, которые могут рассчитывать на выплаты ВПЛ, изменится уже в марте.

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Украинское правительство планирует изменить правила предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Планируется, что количество получателей станет больше. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Речь о следующих государственных выплатах:

2 тысячи гривен, которые получают взрослые;

3 тысячи гривен, которые выплачивают детям и лицам с инвалидностью.

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В ведомстве предложили, что средства также должны получать:

патронатные воспитатели и дети, устроенные в их семьях;

дети, временно устроенные в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа (если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в такой семье менее 9444 грн);

люди старше 55 лет;

люди с инвалидностью III группы (если доход на одного получателя не превышает 9 444 грн. в месяц);

люди, которые ухаживают за ребенком до 3 лет или ребенком, который нуждается в уходе, до 6 лет;

люди с тяжелыми формами заболевания, которым не установлена инвалидность;

семьи, имеющие детей в возрасте до 18 лет и/или до 23 лет, которые являются студентами дневной или дуальной формы обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.

"Надеемся, в ближайшее время разработанные изменения в законодательство будут поддержаны правительством, а семьи, в которых есть такие лица, смогут получить выплаты, начиная с марта", — отмечают в Министерстве социальной политики.

Выплаты внутренне перемещенным лицам: последние новости

Как писал ранее Фокус, с 1 марта 2024 года государство продолжает предоставлять выплаты переселенцам из наиболее уязвимых категорий, а именно:

пенсионерам, у которых по состоянию на 1 января 2024 года размер пенсии меньше четырех прожиточных минимумов для людей, утративших трудоспособность, то есть 9 444 гривен;

людям с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, которые лишены родительской опеки, в частности людям до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям;

детям, которые прибыли без сопровождения родителей;

беременных женщин с 30 недели беременности;

семьям, в которых есть дети до 14 лет, которые не имеют возможности посещать воспитательные/учебные заведения или обучение происходит в гибридном формате (офлайн и онлайн), поэтому родители не могут трудоустроиться;

семьям, в которых один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы;

семьям, в которых один из членов семьи ухаживает за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или тяжело больным ребенком.

Другие переселенцы должны подавать заявления для того, чтобы им переназначили выплаты. В то же время период подачи заявлений на переназначение планируют продлить 30 апреля 2024 года.

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Напомним, ранее стало известно, удастся ли государству обеспечить выплатами всех внутренне перемещенных лиц, учитывая отсутствие финансовой поддержки со стороны стран Запада. Ранее сообщалось, кто из украинцев может рассчитывать на социальную пенсию в 2024 году.