Деякі українці можуть отримати соціальну пенсію: який розмір виплати та що для цього потрібно

Такий вид фінансової допомоги перераховується кожні шість місяців з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу. Існує п'ять випадків, коли соціальну пенсію заборонено призначати.

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Громадянам, які досягли пенсійного віку, проте не можуть отримати пенсію через брак страхового стажу, можуть призначити державну соціальну допомогу. Про це повідомило видання NV.

Хто може отримати соціальну пенсію

Для виходу на пенсію в 60 років у 2024 році потрібно мати 31 рік страхового стажу, тоді як у 63-річному віці — не менше 21 року. В 65-річному віці зі страховим стажем менше за 15 років можна отримати державну соціальну допомогу замість пенсійних виплат.

Розмір соціальної пенсії

Розмір соціальної пенсії — це різниця між прожитковим мінімум для осіб, що втратили працездатність (2361 гривню) та середньомісячним сукупним доходом сім'ї з розрахунку на одну особу за попередні пів року, проте не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 гривень).

Така соціальна допомога перераховується кожні шість місяців з урахування майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

Як оформити соціальну пенсію

Для оформлення соціальної пенсії потрібно звернутися до органів соцзахисту. При цьому потрібно надати наступні документи:

заяву;

паспорт і документ, який засвідчує реєстрацію особи у ДРФОПП;

довідку ПФУ про наявний страховий стаж;

декларацію про доходи та майновий стан за останні пів року;

копію рішення про призначення опікуна (для того, кого визнано недієздатним).

Кому не призначать соціальну пенсію

Соціальну пенсію не можуть призначити особі, якщо:

її середньомісячний сукупний дохід сім'ї у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

особа отримує пенсію, соціальну допомогу, працює;

хтось із членів сім'ї особи протягом року перед зверненням по соціальну пенсію здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень;

вибіркова перевірка виявила додаткові джерела доходів, не зазначені в декларації — здавання в оренду житлового приміщення, заробіток членів сім'ї, які офіційно не працевлаштовані; отримання доходу від утримання худоби чи птиці);

у власності особи або членів її сім'ї є друга квартира, загальна площа якої перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім'ї й додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, або понад один автомобіля.

Проте соціальну пенсію можуть призначити попри вищевказані обмеження, якщо в родині є особа з інвалідністю.

Нагадаємо, розмір пенсійних виплат українців рахуватимуть по-новому. Зокрема, пенсія складатиметься з двох частин — соціальної та індивідуальної.

Раніше повідомляли, що у квітні збільшиться розмір виплат для двох категорій пенсіонерів. Йдеться про тих, хто досяг 65 років і має повний стаж роботи, та для працюючих пенсіонерів.