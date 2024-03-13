Українцям хочуть вдесятеро збільшити допомогу при народженні дитини: як зміняться суми

У новому законопроєкті, який ще мають розглянути депутати Верховної Ради України, допомогу за народження першої дитини пропонують підвищити до понад 300 тисяч гривень.

Related video

На сайті Верховної Ради України (ВРУ) з'явився законопроєкт, у якому описана ідея збільшити розмір допомоги при народженні дитини. Якщо зараз громадянам виплачують 41 280 гривень, то суму допомоги хочуть збільшити до 384 тисячі гривень. Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" щодо розміру допомоги при народженні (усиновленні) дитини та встановлення державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку опублікували на сайті парламенту 11 березня 2024 року.

Виплати при народженні дитини: що може змінитися

У пояснювальній записці автори документа пояснюють доцільність збільшення допомоги при народженні дитини.

Важливо

Від 3 тисяч на місяць: яка фінансова допомога в Україні доступна родинам з дітьми

"За останні десять років народжуваність в Україні скоротилася на 40%. Причиною скорочення народжуваності є багато факторів, проте одним із головних залишається низький рівень допомоги при народженні дитини, а також військові дії на території України внаслідок збройної агресії країни-терориста Росії ", — йдеться у тексті.

Тож пропонується, щоби розмір допомоги при народженні дитини залежав від розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на день народження дитини. Відповідно, виплати будуть наступними:

за народження першої дитини сім'ї пропонують виплачувати 384,5 тисячі гривень (150 прожиткових мінімумів зараз);

(150 прожиткових мінімумів зараз); за народження другої дитини — 256,3 тисячі гривень (100 прожиткових мінімумів);

(100 прожиткових мінімумів); за народження третьої та кожної наступної дитини — 128,2 тисячі гривень (50 прожиткових мінімумів).

Одноразову виплату пропонують встановити у розмірі 51,3 тисячі гривень. Решту суми батькам виплачуватимуть впродовж 36 місяців. Гроші надходитимуть рівними частинами.

Ініціаторами законопроєкту є низка народних депутатів, серед яких й колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков. 11 березня проєкт закону зареєстрували у Верховній Раді, а вже 12 числа документ почали вивчати у Комітеті ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики. Після цього проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" мають винести на розгляд парламенту.

Виплати при народженні дитини: скільки сім'ї отримують зараз

Попри те, що в Україні з 1 січня зріс прожитковий мінімум та підвищилася мінімальна зарплата, виплати при народженні дитини не зазнали змін. Так, у 2024 році сума державної допомоги складає 41 280 гривень, гроші батьки отримують частинами.

Важливо

Від 6 до 8 тисяч гривень: в Україні запровадили нову фіндопомогу для дітей

Спочатку сім'ї надають одразу 10 320 гривень, а надалі залишок суми виплачують рівними частинами впродовж 36 місяців. Це означає, що батьки щомісяця отримують по 800 гривень від держави.

Нагадаємо також, що в Україні батькам з новонародженими дітьми надають безплатно "Пакунок малюка", у якому є всі необхідні предмети для дитини. Також Фокус розповідав, чи виплатять переселенцям допомогу на проживання у березні.