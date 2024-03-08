Українцям продовжують виплачувати житлові субсидії, але в самому процесі та умовах отримання час від часу відбуваються певні зміни. Розповідаємо, що очікує на отримувачів допомоги цього року.

Related video

В Україні спростили процес оформлення субсидії через портал "Дія" — тепер на це знадобитися втричі менше часу. За словами віцепрем’єра з інновацій, розвитку освіти, науки й технологій України Михайла Федорова, якщо раніше процес оформлення заяви тривав близько 30 хвилин, то тепер послугу можна отримати за 10 хвилин. Більшість документів автоматично підтягнеться з реєстрів, не потрібно стояти в чергах, збирати довідки та заповнювати довгі анкети.

Проте не всі "субсидійні" новини є позитивними. Наприклад, є чимало категорій громадян, які не отримають субсидії у 2024 році. Через які причини це може статися, дізнавався Фокус.

Право на субсидії: усе залежить від доходів

Як пояснюють у Мінсоцполітики, право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша за визначений для них обов’язковий платіж. Також право на отримання субсидії визначається з урахуванням майнового стану домогосподарства. Наразі обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою та залежить виключно від доходів сім’ї. Його визначають так:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів родини домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, із якого призначається субсидія (у 2024 році це 2920 грн);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і так визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Пенсіонери є найчастішими отримувачами субсидій Фото: УНІАН

Загальні правила: на які послуги держава надає субсидії

Статтею 5 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" визначено перелік житлово-комунальних послуг.

По-перше, до житлово-комунальних послуг належить житлова послуга — послуга з управління багатоквартирним будинком.

Важливо

Українцям допоможуть з оплатою комунальних послуг: кому виплатять 6 тисяч гривень

Послуга з управління багатоквартирним будинком включає:

забезпечення утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема, прибирання внутрішньобудинкових приміщень і прибудинкової території (якщо прибудинкова територія перебуває у власності або користуванні співвласників багатоквартирного будинку), виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем, утримання ліфтів тощо;

купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку;

поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;

інші додаткові послуги, які можуть бути замовлені співвласниками багатоквартирного будинку.

У вигляді житлових субсидій держава відшкодовує витрати на оплату житлово-комунальних послуг Фото: УНІАН

По-друге, це комунальні послуги — послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, управління побутовими відходами.

Наразі у вигляді житлових субсидій держава відшкодовує витрати на оплату:

житлово-комунальних послуг;

абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг;

витрат на управління багатоквартирним будинком, у якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив, і витрат на комунальні послуги в такому будинку;

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива й скрапленого газу.

Право на отримання субсидії визначається з урахуванням майнового стану домогосподарства

Причини, за яких субсидія не призначається

Як пояснюють у Мінсоцполітики, субсидія не призначається в таких випадках:

1. Загальна площа житлового приміщення перевищує 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей тощо).

2. Будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед призначенням житлової субсидії здійснив операцію на суму, яка перевищила 50 тис. грн, — від купівлі квартири до купівлі валюти. Водночас житлові субсидії призначаються в разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, і доходи від такого продажу не враховуються в сукупний дохід домогосподарства.

Для того, щоб отримати субсидію, потрібно відповідати десятку умов Фото: УНІАН

3. Будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи зі складу домогосподарства на 1 число місяця, із якого призначається житлова субсидія, має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житлових приміщень у гуртожитках і житла, яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності; на яке оформлено право на спадщину й воно не здається в оренду; розташованого на тимчасово окупованій території; знищеного / непридатного для проживання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій тощо.

4. На 1 число місяця, із якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку наявні кошти в сумі, що перевищують 100 тис. грн, або облігації на цю суму.

5. У власності є транспортний засіб, із року випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім мопеда й причепа).

6. У складі домогосподарства або сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку й у них відсутні доходи або вони отримували середньомісячний сукупний дохід, менший за розмір мінімальної заробітної плати.

Наявність транспортного засобу, із року випуску якого минуло менше ніж 5 років, є підставою для відмови в субсидії

Водночас житлові субсидії в таких випадках призначаються, якщо ці особи:

навчалися за денною формою навчання;

зареєстровані в Державній службі зайнятості як безробітні;

отримували хоча б один із таких видів доходу як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини, допомога особам із інвалідністю з дитинства та дітям із інвалідністю, допомога з догляду за особами з інвалідністю I та II групи внаслідок психічного розладу, допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам із інвалідністю, тимчасова державна соціальна допомога особі, яка не працює й досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомога з безробіття, допомога з часткового безробіття;

перебували в місцях позбавлення або обмеження волі;

перебували в складних життєвих обставинах, викликаних інвалідністю, тривалою хворобою, алко- або наркозалежністю;

сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії.

Важливо

Субсидія без договору оренди та прописки: чи реально отримати виплати від держави

7. Громадянин не повернув надміру перераховану суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом.

8. У разі наявності простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує сорок неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн). Житлова субсидія в такому випадку може призначатися за умови документального підтвердження сплати заборгованості, або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку.

9. У складі домогосподарства або в складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (за деякими винятками).

Для призначення субсидії загальна площа житлового приміщення не повинна перевищувати 130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку

Підстави для припинення виплати раніше призначеної житлової субсидії

За словами юристки юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Наталії Василюк, відповідно до п. 119, 120 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року №848, надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється, коли:

домогосподарству припинено надання житлово-комунальної послуги;

громадянин не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;

у заяві та/або декларації громадянин зазначив недостовірні дані, що вплинуло на встановлення права на житлову субсидію або визначення її розміру на суму, яка перевищує 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день призначення житлової субсидії;

громадянин не повідомив уповноваженому органу про обставини, зазначені в пункті 90 цього Положення, протягом 30 календарних днів із дня їх виникнення.

На придбання палива також можна отримати субсидію Фото: УНІАН

Щодо обставин, про які громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати органи Пенсійного фонду України, до них, за словами Наталії Василюк, належать:

зміни складу зареєстрованих / задекларованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміни соціального статусу членів домогосподарства;

зміни в складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;

зміни управителя, виконавця комунальних послуг (крім випадків, коли інформація про зміну надається виконавцем послуги), створення об’єднання;

отримання ним або членом сім’ї особи зі складу домогосподарства одноразово доходу в сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, що надається на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації;

Важливо

Чим субсидія відрізняється від пільги: у ПФУ пояснили головні відмінності

страхових виплат на медичну та соціальну допомогу;

спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини;

гранту або стипендії на навчання);

про перебування за кордоном особи зі складу домогосподарства або члена сім’ї особи зі складу домогосподарства сукупно більш як 60 днів;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії на понаднормову площу житла;

здійснення відповідно до договору, нормативно-правового або розпорядчого акта плати за житлово-комунальні послуги, витрати на управління багатоквартирним будинком, витрати на комунальні послуги або витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива третьою особою за її рахунок або виконавчим органом за рахунок коштів місцевого бюджету.

Якщо буде встановлене порушення, припинити виплати субсидії можуть у будь-який час

"Вказані вище норми не застосовуються в період дії воєнного стану в Україні на території адміністративно-територіальних одиниць, визначених у переліку адміністративно-територіальних одиниць, на території яких платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що перебувають на обліку на відповідній території, може надаватися допомога в межах програми "єПідтримка". Однак громадяни, які проживають на території таких адміністративно-територіальних одиниць і яким призначено житлову субсидію, зобов’язані повідомити про обставини, передбачені пунктом 90 Положення, протягом місяця після припинення воєнного стану Україні", — відзначила юристка в коментарі Фокусу.

Надання субсидії припиняється також за рішенням уповноваженого органу, якщо:

виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема в разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення, іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи;

громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із заявою про припинення її надання.

Важливо

Субсидії в Україні: в яких випадках можуть не надати або скасувати пільги на ЖКГ

Надання житлової субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, у якому їх виявлено. Тобто, уточнює Наталія Василюк, припинити виплати субсидії можуть у будь-який час, якщо під час перевірки компетентним органом буде встановлено наявність хоча б однієї з обставин, вказаних вище.