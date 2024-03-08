Украинцам продолжают выплачивать жилищные субсидии, но в самом процессе и условиях получения время от времени происходят определенные изменения. Рассказываем, что ожидает получателей помощи в этом году.

Related video

В Украине упростили процесс оформления субсидии через портал "Дія" — теперь на это понадобиться втрое меньше времени. По словам вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины Михаила Федорова, если раньше процесс оформления заявления длился около 30 минут, то теперь услугу можно получить за 10 минут. Большинство документов автоматически подтянется из реестров, не нужно стоять в очередях, собирать справки и заполнять длинные анкеты.

Однако не все "субсидийные" новости являются положительными. Например, есть немало категорий граждан, которые не получат субсидии в 2024 году. По каким причинам это может произойти, узнавал Фокус.

Право на субсидии: все зависит от доходов

Как объясняют в Минсоцполитики, право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа. Кроме того, право на получение субсидии определяется с учетом имущественного положения домохозяйства. Сейчас обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по установленной формуле и зависит исключительно от доходов семьи. Его определяют так:

вычисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

среднемесячный совокупный доход делится на количество членов семьи домохозяйства, и определяется среднемесячный доход на одного человека;

доход на одного человека делится на размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (в 2024 году это 2920 грн);

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%, и таким образом определяется процент от среднемесячного совокупного дохода.

Пенсионеры являются самыми частыми получателями субсидий Фото: УНІАН

Общие правила: на какие услуги государство предоставляет субсидии

Статьей 5 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" определен перечень жилищно-коммунальных услуг.

Во-первых, к жилищно-коммунальным услугам относится жилищная услуга — услуга по управлению многоквартирным домом.

Важно

Украинцам помогут с оплатой коммунальных услуг: кому выплатят 6 тысяч гривен

Услуга по управлению многоквартирным домом включает:

обеспечение содержания общего имущества многоквартирного дома, в частности, уборку внутридомовых помещений и придомовой территории (если придомовая территория находится в собственности или пользовании совладельцев многоквартирного дома), выполнение санитарно-технических работ, обслуживание внутридомовых систем, содержание лифтов и т.д;

покупку электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного дома;

текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;

другие дополнительные услуги, которые могут быть заказаны совладельцами многоквартирного дома.

В виде жилищных субсидий государство возмещает расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг Фото: УНІАН

Во-вторых, это коммунальные услуги — услуги по поставке и распределению природного газа, поставке и распределению электрической энергии, поставке тепловой энергии, поставке горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода, управления бытовыми отходами.

Сейчас в виде жилищных субсидий государство возмещает расходы на оплату:

жилищно-коммунальных услуг;

абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг;

расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительный (жилищный) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме;

приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Право на получение субсидии определяется с учетом имущественного положения домохозяйства

Причины, по которым субсидия не назначается

Как объясняют в Минсоцполитики, субсидия не назначается в следующих случаях:

1. Общая площадь жилого помещения превышает 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме, 230 кв. метров для индивидуальных домов (кроме жилых помещений детских домов семейного типа, приемных семей, многодетных семей и т.д.).

2. Любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства в течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии осуществил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн, — от покупки квартиры до покупки валюты . В то же время жилищные субсидии назначаются в случае покупки квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, и доходы от такой продажи не учитываются в совокупный доход домохозяйства.

Для того, чтобы получить субсидию, нужно соответствовать десятку условий Фото: УНІАН

3. Любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности более чем одно жилое помещение (квартиру, дом), кроме жилых помещений в общежитиях и жилья, принадлежащего на правах общей совместной или долевой собственности; на которое оформлено право на наследство и оно не сдается в аренду; расположенного на временно оккупированной территории; уничтоженного / непригодного для проживания в результате боевых действий, террористических актов, диверсий и т. п.

4. На 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете имеющиеся средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн, или облигации на эту сумму.

5. В собственности есть транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа).

6. В составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица, достигшие 18-летнего возраста и у них отсутствуют доходы или они получали среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы.

Наличие транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 5 лет, является основанием для отказа в субсидии

В то же время жилищные субсидии в таких случаях назначаются, если эти лица:

учились на дневной форме обучения;

зарегистрированы в Государственной службе занятости как безработные;

получали хотя бы один из таких видов дохода как пенсия, стипендия, пособие при рождении (усыновлении) ребенка, помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, пособие по уходу за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, помощь лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату, пособие по безработице, пособие по частичной безработице;

находились в местах лишения или ограничения свободы;

находились в сложных жизненных обстоятельствах, вызванных инвалидностью, длительной болезнью, алко- или наркозависимостью;

уплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального, в течение квартала, предшествующего кварталу перед месяцем обращения за назначением жилищной субсидии.

Важно

Субсидия без договора аренды и прописки: реально ли получить выплаты от государства

7. Гражданин не вернул излишне перечисленную сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа или не платит суммы к возврату, определенные уполномоченным органом.

8. При наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает сорок необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн). Жилищная субсидия в таком случае может назначаться при условии документального подтверждения уплаты задолженности, или заключения договора о ее реструктуризации, или обжалования задолженности в судебном порядке.

9. В составе домохозяйства или в составе семьи члена домохозяйства есть лица, имеющие задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев (за некоторыми исключениями).

Для назначения субсидии общая площадь жилого помещения не должна превышать 130 кв. метров для квартир в многоквартирном доме

Основания для прекращения выплаты ранее назначенной жилищной субсидии

По словам юриста юридической компании RIYAKO&PARTNERS Натальи Василюк, в соответствии с п. 119, 120 Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года № 848, предоставление ранее назначенной жилищной субсидии прекращается, когда:

домохозяйству прекращено предоставление жилищно-коммунальной услуги;

гражданин не выполняет обязательства по договору о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг;

в заявлении и/или декларации гражданин указал недостоверные данные, что повлияло на установление права на жилищную субсидию или определение ее размера на сумму, превышающую 10 необлагаемых минимумов доходов граждан на день назначения жилищной субсидии;

гражданин не сообщил уполномоченному органу об обстоятельствах, указанных в пункте 90 настоящего Положения, в течение 30 календарных дней со дня их возникновения.

На приобретение топлива также можно получить субсидию Фото: УНІАН

Относительно обстоятельств, о которых гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обязан в течение 30 календарных дней проинформировать органы Пенсионного фонда Украины, к ним, по словам Натальи Василюк, относятся:

изменения состава зарегистрированных / задекларированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;

изменения социального статуса членов домохозяйства;

изменения в составе семьи члена домохозяйства;

изменения перечня получаемых жилищно-коммунальных услуг, условий их предоставления;

изменения управляющего, исполнителя коммунальных услуг (кроме случаев, когда информация об изменении предоставляется исполнителем услуги), создание объединения;

получения им или членом семьи лица из состава домохозяйства единовременно дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, предоставляемой на получение образования, получение медицинских услуг, преодоление последствий стихийного бедствия, аварий, эпидемий и эпизоотий общегосударственного или местного характера, экологических, техногенных и других катастроф в местностях, объявленных зонами чрезвычайной экологической ситуации;

Важно

Чем субсидия отличается от льготы: в ПФУ объяснили главные отличия

страховых выплат на медицинскую и социальную помощь;

наследства в виде недвижимого имущества или основной его части;

гранта или стипендии на обучение);

о пребывании за границей лица из состава домохозяйства или члена семьи лица из состава домохозяйства совокупно более 60 дней;

наступления условий, при которых теряется право на получение субсидии на сверхурочную площадь жилья;

осуществление в соответствии с договором, нормативно-правового или распорядительного акта платы за жилищно-коммунальные услуги, расходы на управление многоквартирным домом, расходы на коммунальные услуги или расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива третьим лицом за его счет или исполнительным органом за счет средств местного бюджета.

Если будет установлено нарушение, прекратить выплаты субсидии могут в любое время

"Указанные выше нормы не применяются в период действия военного положения в Украине на территории административно-территориальных единиц, определенных в перечне административно-территориальных единиц, на территории которых плательщикам единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, состоящих на учете на соответствующей территории, может предоставляться помощь в рамках программы "єПідтримка". Однако граждане, проживающие на территории таких административно-территориальных единиц и которым назначена жилищная субсидия, обязаны сообщить об обстоятельствах, предусмотренных пунктом 90 Положения, в течение месяца после прекращения военного положения Украины", — отметила юрист в комментарии Фокусу.

Предоставление субсидии прекращается также по решению уполномоченного органа, если:

возникли обстоятельства, которые делают невозможным предоставление жилищной субсидии, в частности в случае переезда домохозяйства в другое жилое помещение, другую местность, в случае смерти одинокого лица;

гражданин, которому назначена жилищная субсидия, обратился с заявлением о прекращении ее предоставления.

Важно

Субсидии в Украине: в каких случаях могут не предоставить или отменить льготы на ЖКХ

Предоставление жилищной субсидии прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором они выявлены. То есть, уточняет Наталья Василюк, прекратить выплаты субсидии могут в любое время, если во время проверки компетентным органом будет установлено наличие хотя бы одного из обстоятельств, указанных выше.