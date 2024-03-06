Теперь проще простого: как украинцам оформить субсидию через "Дію"

Жилищные субсидии в Украине в 2024 году будут предоставляться по-новому. Изменения касаются оформления помощи на портале "Дія".

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В Украине заработал максимально упрощенный вариант подачи заявления на оформление жилищных субсидий на портале "Дія". Так, гражданам, которые хотят оформить помощь от государства, не придется собирать огромное количество справок и стоять в очередях, чтобы подать заявление. Тем временем на портале "ДІя" объяснили, как теперь гражданам подавать заявление.

Так, для начала украинцам нужно зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью е-подписи или BankID. После этого:

в меню "Услуги" на портале "Дія" кликнуть на "Пенсии, льготы и помощь" и выбрать "Заявление на субсидию";

внимательно перепроверить свои данные и, если нужно, внести новую информацию;

указать адрес, по которому хотите получить субсидию;

из списка выбрать необходимые жилищно-коммунальные услуги, отметил поля напротив выбранных;

указать IBAN счета, на который будет поступать субсидия.

сообщить информацию о лицах, которые зарегистрированы в квартире или доме, а также родственников. Переселенцы или арендодатели указывают только данные фактически проживающих в жилье. При расчете жилищной субсидии учтут доходы людей, указанных в заявлении.

проверить данные сформированного заявления, подписать электронной подписью и отправить.

У кого есть право на субсидии

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги превышает определенный для них обязательный платеж. Этот обязательный процент платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи по формуле и зависит исключительно от доходов конкретной семьи. Его определяют следующим образом:

вычисляется среднемесячный совокупный доход домохозяйства;

этот доход делится на количество членов домохозяйства;

доход на одного человека делится на месячный размер прожиточного минимума на одного, установленного на 1 января года, с которого назначается субсидия (в 2024 году — 2 920 гривен);

полученный результат делится на 2, а затем умножается на 15%.

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