Тепер простіше простого: як українцям оформити субсидію через "Дію"

Житлові субсидії в Україні у 2024 році надаватимуться по-новому. Зміни стосуються оформлення допомоги на порталі "Дія".

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В Україні запрацював максимально спрощений варіант подання заяви на оформлення житлових субсидій на порталі "Дія". Так, громадянам, які хочуть оформити допомогу від держави, не доведеться збирати величезну кількість довідок і стояти в чергах, щоб подати заяву. Тим часом на порталі "ДІя" пояснили, як тепер громадянам подавати заяву.

Так, для початку українцям потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою е-підпису або BankID. Після цього:

у меню "Послуги" на порталі "Дія" клікнути на "Пенсії, пільги та допомога" і вибрати "Заява на субсидію";

уважно перевірити ще раз свої дані і, якщо потрібно, внести нову інформацію;

вказати адресу, за якою хочете отримати субсидію;

зі списку обрати необхідні житлово-комунальні послуги, відмітивши поля навпроти обраних;

вказати IBAN рахунку, на який надходитиме субсидія.

повідомити інформацію про осіб, які зареєстровані у квартирі чи будинку, а також родичів. Переселенці або орендодавці вказують тільки дані тих, хто фактично проживає в житлі. Під час розрахунку житлової субсидії врахують доходи людей, зазначених у заяві.

перевірити дані сформованої заяви, підписати електронним підписом і надіслати.

У кого є право на субсидії

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги перевищує визначений для них обов'язковий платіж. Цей обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї за формулою і залежить винятково від доходів конкретної родини. Його визначають так:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

цей дохід ділиться на кількість членів домогосподарства;

дохід на одну особу ділиться на місячний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 1 січня року, з якого призначають субсидію (у 2024 році — 2 920 гривень);

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%.

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