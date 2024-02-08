Субсидія без договору оренди та прописки: чи реально отримати виплати від держави

Як розповіли в Пенсійному фонді України, без укладеного договору оренди житла субсидія призначається тільки за однієї умови.

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В Україні субсидіями можуть користуватися люди, які були змушені покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення ЗС РФ і переїхати в безпечніші регіони країни. Про це повідомили в Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Чим субсидія відрізняється від пільги: у ПФУ пояснили головні відмінності

Зазначається, що житлову субсидію може бути призначено одному з членів домогосподарства, які не зареєстровані (не задекларовані) у житловому приміщенні, але фактично проживають у ньому на підставі договору найму.

Однак без укладеного договору оренди житла субсидія може бути призначена в разі, коли люди, які проживають у житловому приміщенні, що не є їхньою власністю, є внутрішньо переміщеними особами.

Субсидії в Україні: який розмір виплат

Для українців середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг в опалювальний сезон 2023/2024 буде на рівні 1 410 гривень. Скорочувати розмір житлових субсидій після того, як з 1 січня підвищилася мінімальна зарплата, уряд не планує. Держава навіть планує збільшити витрати на субсидії. Так, у 2024 році в держбюджеті на субсидії закладено 50 мільярдів гривень для 3 мільйонів українських сімей. Цей показник на 25% перевищує рівень 2023 року.

Кого з українців можуть позбавити субсидії та чому

Скасувати пільги можуть, якщо:

виявлено додатковий дохід сім'ї;

одержувач субсидії помер;

відбулися зміни у складі сім'ї;

є заборгованість за ЖКП;

сім'я змінила місце проживання.

Громадянам, якщо вони бажають отримувати субсидії на комуналку, необхідно подати спеціальну заяву про зміни до ПФУ.

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Тим часом нагадаємо, що в Україні деякі комунальні послуги хочуть перераховувати за новим принципом. Як сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, для перерахунку буде створено чіткий алгоритм, з принципом "плати за те, що отримав". Також раніше Фокус розповідав, на які фінансові пільги мають право учасники бойових дій.