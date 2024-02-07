Українці будуть по-новому платити за комуналку: Шмигаль повідомив подробиці

За словами прем'єр-міністра, побутові споживачі повинні бачити, що вони платять за реально надані послуги.

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Вартість цілої низки житлово-комунальних послуг в Україні перераховуватимуть за новим механізмом. Планується, що після змін споживачі зможуть платити тільки за ті послуги, які були надані якісно. Про це 6 лютого повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Як зазначив він, для перерахунку буде створено чіткий алгоритм, з принципом "плати за те, що отримав". Його застосовуватимуть для перерахунку наступних комунальних послуг:

теплова енергія;

гаряча вода;

централізоване водопостачання та водовідведення;

вивезення сміття.

"Для нас важливо, щоб надані комунальні послуги були якісними і відповідали заявленим стандартам. Люди повинні бачити, що вони платять за реально надані послуги", — сказав він.

Коли проводитимуть перерахунок

Представник Кабміну у Верховній Раді у своєму Telegram-каналі пояснив, що перерахунок житлово-комунальних послуг відбуватиметься:

за ненадання комунальних послуг;

за надання послуг не в повному обсязі;

за надання послуг неналежної якості.

Порядок визначатиме механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання тепла, гарячої та холодної води і вивезення відходів. Йдеться про кількісні та якісні характеристики надання житлово-комунальних послуг. Їх враховуватимуть для перерахунку вартості.

Так, Кабмін визначив процедуру, за якою здійснюватиметься відповідний перерахунок, залежно від виду договору між постачальником і споживачем, та умови, за яких перерахунок проводити не будуть.

Також уряд встановив, що порядок перерахунку не застосовуватиметься на територіях, де тривають бойові дії або тимчасово окуповані Росією. Затвердженням переліку займаються в Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Окремо підкреслю, що до кінця опалювального сезону комунальні тарифи для населення на електрику, газ і тепло залишаються незмінними", — додав Денис Шмигаль.

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Тим часом нагадаємо, що в Києві з 1 квітня тарифи на холодну воду можуть збільшитися на 34%, а з липня — ще на 15%. Рішення про це має ухвалити Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Також Фокус розповідав, у кого з українців є право економити на оплаті житлово-комунальних послуг.