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Економіка

Платити за комуналку менше: хто з українців може отримати знижку в 75%

Комуналка, пільги, знижки
Фото: УНІАН | У ПФУ розповіли про пільги на комуналку і хто з українців їх може оформити

Як пояснили в Пенсійному фонді, право на пільгу надають не всім українцям поспіль, а тільки певним категоріям громадян.

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В Україні деякі громадяни можуть платити лише 25% від вартості всіх житлово-комунальних послуг. У Головному управлінні Пенсійного фонду в Донецькій області розповіли, хто саме може отримати такий бонус.

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Комунальні платежі: у кого є право на знижку в 75%

Як пояснили в держструктурі, на таку знижку, без урахування середньомісячного доходу, можуть розраховувати:

  • українці зі статусом учасника бойових дій;
  • громадяни, яких визнано постраждалими внаслідок Революції Гідності;
  • люди, які примусово перебували в концтаборах під час Другої світової війни;

Також цю знижку надають тим, хто зазнав репресій і був позбавлений волі, зокрема в психіатричних установах за радянських часів. Платити менше можна за такі комунальні послуги:

  • управління багатоквартирним будинком;
  • газ;
  • електроенергію;
  • опалення;
  • гарячу та холодну воду;
  • вивезення сміття;
  • внески ОСББ або житловому кооперативу;
  • закупівлю твердого палива та скрапленого газу.

Як отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг

Для цього громадянам потрібно подати заявку, щоб оформити відповідну пільгу. Зробити це можна кількома способами:

  • через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • за допомогою мобільного додатка;
  • в особистому зверненні до відділення ПФУ;
  • поштою, надіславши заяву та необхідні документи.

При собі важливо мати такі документи, інакше прохання розглядати не будуть:

  • трудова книжка або довідки, що засвідчують роботу за зазначеними спеціальностями в сільській місцевості;
  • довідка про місце проживання (реєстрації) у сільській місцевості;
  • посвідчення особи.
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Нагадаємо, 5 лютого повідомлялося, що в Києві з 1 квітня тарифи на холодну воду можуть збільшитися на 34%, а з липня — ще на 15%. Рішення про це Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може ухвалити вже 6 лютого. Також Фокус розповідав, що навесні 2024 року на 900 гривень збільшиться пенсія українців, які зараз отримують 6 923 гривні.