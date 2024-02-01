Прифронтові регіони та борги за електроенергію: чи відключать боржників

Як пояснила адвокатка Олена Воронкова, світло можуть відключити і пенсіонерам, і багатодітним сім'ям.

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Український уряд відмовився від мораторію, який забороняв підприємствам відключати населенню житлово-комунальні послуги, оскільки українці накопичили забагато неоплачених рахунків. Наприклад, дише у Києві за електроенергію заборгували мільйон людей, майже 40% мешканців столиці ігнорують рахунки та не сплачують їх вчасно. Тож у новій постанові, яку Кабмін погодив наприкінці 2023 року, з'явилося покарання для злісних неплатників: їм відключатимуть світло на підставі неоплачених рахунків. Втім, ця умова стосується тих побутових споживачів із заборгованістю, проживають на неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії. Про це йдеться у новій статті Фокуса: "Боржники без світла. Кому в Україні невдовзі загрожує відключення електроенергії".

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Як розповіла адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, постачальник не може вимкнути світло на підставі заборгованості споживачам на територіях, де ведуться бойові дії або які опинилися тимчасово окупованими РФ. Перелік таких територій затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Але якщо нерухоме майно споживача було пошкоджено внаслідок воєнних (бойових) дій, споживач має підтвердити цей факт відповідними документами.

Якщо людина проживає на території, яка не окупована та на ній не ведуться активні бойові дії, то відключення послуги торкнеться і пенсіонерів, і багатодітних, і всіх інших — пільги щодо цього не передбачені.

"Серед фізичних осіб відсутні категорії, які не ризикують бути відключеними від електропостачання за наявності боргів. Не можуть бути відключені навіть за наявності боргу лише об‘єкти критичної інфраструктури або ті, щодо яких є окреме розпорядження військової адміністрації", — сказала Олена Воронкова.

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Нагадаємо, що за словами народного депутата, який є представником комітету з питань енергетики Верховної Ради Сергія Нагорняка, до вересня 2024 року тарифи на електроенергію в Україні підвищать. Так, 29 січня він заявив, що побутові споживачі, ймовірно, з осені платитимуть за світло не 2,64 грн/кВт-год, а 6 6 грн/кВт-год. Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зауважив, що наразі не існує об'єктивних причин для того, аби влада зважилася на перегляд тарифів на електроенергію.