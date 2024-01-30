Кого першими відключать від світла за борги: офіційна відповідь YASNO

Постачальники знайшли важелі впливу на злісних боржників: з 29 січня в Україні розпочалися відключення від електроенергії домогосподарств. Фокус отримав відповідь від компанії YASNO, як відбуватимуться відключення споживачів.

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Станом на 1 січня 2024 року протермінована заборгованість жителів Києва та Дніпропетровської області, яким постачають електроенергію компанії під брендом YASNO, складала 1,3 млрд грн. З початку війни у країні діяв мораторій на штрафи та відключення боржників, проте в умовах величезних боргів за комуналку від нього відмовились. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Боржники без світла. Кому в Україні невдовзі загрожує відключення електроенергії".

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Перше питання, яке хвилює споживачів — за якої суми боргу відключатимуть послуги? Чи можливо, що від електрики відріжуть за 100-200 грн боргу?

"Законодавством не визначена мінімальна сума боргу для відключення боржників, — зазначили Фокусу у компанії YASNO. — Відключення розпочалися з 29 січня та, у першу чергу, будуть застосовані до клієнтів, які мають найбільший термін та суму заборгованості".

Відключення у першу чергу будуть застосовані до клієнтів, які мають найбільший термін та суму заборгованості

Як пояснили у компанії, усі клієнти з актуальними контактними даними у застосунку або особистому кабінеті YASNO, отримують сповіщення, зокрема про наявність боргу, в смс/вайбер. Згідно з правилами, відключення може відбутися не раніше, ніж через 10 робочих днів після отримання попередження від електропостачальника. Також окремо попередження має надсилати відповідний оператор системи розподілу, після отримання якого має пройти не менше 5 робочих днів до дати знеструмлення.

Електропостачальник нагадує, що кошти у банківській системі можуть зараховуватися протягом 3-х днів, тому аби уникнути відключення важливо якомога раніше погасити заборгованість після отримання попередження.

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Щодо регіонів, яких стосується скасування мораторію, то, як зазначили у YASNO, згідно постанови Кабміну №1405 від 29.12.2023, наразі можливе відключення побутових споживачів, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги та проживають на неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії.

Минулого тижня про те, як відключатимуть побутових споживачів від електрики, розповіли в ДТЕК. В компанії пообіцяли надіслати боржникам паперові листи.

Раніше Фокус писав, як споживачі можуть дізнатися, що вони знаходяться в зоні ризику та потенційно підпадають під можливе відключення.