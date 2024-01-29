Тариф на електроенергію в Україні: скільки коштуватиме світло з 1 лютого

Тарифи на частину комунальних послуг в Україні не змінюватимуться до кінця опалювального сезону 2023/2024. Однак з 1 лютого деяким споживачам все ж доведеться платити за світло більше.

Related video

Останні два роки опалювальний сезон був дуже складним для всіх українців через ЗС РФ, які обстрілювали енергетичні об'єкти. У 2023 році громадянам довелося звикати до аварійних відключень світла. Тоді влада вирішила, що не підвищуватиме тарифи на електроенергію для населення, проте вже за якийсь час передумала, і встановила новий тариф на світло, який діє з 1 червня. Тому Фокус вирішив з'ясувати, що буде з тарифами на електроенергію з 1 лютого 2024 року.

Тарифи на світло з 1 лютого

За електроенергію в лютому 2024 року українці платитимуть 2,64 гривні кВт-год. Такий тариф, як зазначав раніше міністр енергетики Герман Галущенко, діятиме до кінця опалювального сезону 2023/2024.

"До кінця опалювального сезону 2023/24 підвищення тарифів для населення не планується", — сказав глава Міненергетики 8 січня 2024 року.

Важливо

В Україні повернули відключення за несплату комунальних послуг: як дізнатися, чи в зоні ризику (відео)

Водночас нагадаємо, що побутовим споживачам тариф на електроенергію підвищили до 2,64 гривні кВт-год 1 червня 2023 року. До перегляду тариф для індивідуальних побутових споживачів становив:

1,44 гривні — при споживанні до 250 кВт-год;

1,68 гривні — якщо понад 250 кВт-год.

Додамо, що з 1 лютого 2024 року нові тарифи на електроенергію діятимуть для малих непобутових споживачів. Як зазначили в компанії-постачальника електроенергії Yasno, для цих споживачів ціни змінюються щомісяця згідно з постановою Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тариф розраховується за методикою Нацкомісії і складається з:

ціни купівлі електроенергії на ринку;

тарифу на послуги оператора системи розподілу;

тарифу на послуги оператора системи передачі;

тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

Тарифи на світло: як зміняться ціни після опалювального сезону

Цілком імовірно, що українцям у 2024 році таки переглянуть тариф на електроенергію в бік збільшення. Як розповів 29 січня народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в інтерв'ю "Телеграфу", за електрику, можливо, доведеться платити вдвічі більше — трохи менше, ніж 6 гривень. За словами нардепа, державі також важливо залишити субсидування для тих категорій населення, у яких не вистачає грошей, щоб оплачувати комунальні послуги.

"Держава разом із нашими партнерами повинні в такому разі підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати всіх без винятку", — додав нардеп.

Як пояснив Нагорняк, восени минулого року Україна отримала публічний лист від Білого дому з переліком реформ, які потрібно виконати, щоб надалі отримувати фінансову та військову допомогу від США. Партнери, зокрема, просили, щоб наша країна провела реформу в секторі енергетики — лібералізувала тарифи на природний газ та електроенергію як для населення, так і для комунальних підприємств.

Важливо

Українці можуть не платити за одну комунальну послугу: як відмовитися від платіжок

"По цій реформі відведено дедлайн 12 місяців, тобто вона має бути завершена до вересня 2024 року", — наголосив Сергій Нагорняк.

Нагадаємо, раніше Сергій Нагорняк також пояснив, чому Україні вдалося уникнути блекаутів взимку. За його словами, напередодні осінньо-зимового періоду, розвідки партнерів і ГУР прогнозували, що росіяни готуються до продовження терористичних атак на українську енергетичну інфраструктуру.