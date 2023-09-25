З Білого дому надіслали листа з реформами та змінами, які має зробити Україна, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, у листі прописані реформи, які стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів, судової гілки влади тощо.

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Заступник радника Білого дому з національної безпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл начебто відправив на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги. "Українська правда" 25 вересня опублікувала переклад цього листа.

За даними видання, цей лист був також відправлений на адресу Офісу президента України та прем’єр-міністру України Денису Шмигалю.

В документі прописані зміни та реформи по пріоритетності їх впровадження: 0-3 місяці, 3-6 місяців, один рік, 18 місяців. Зокрема вони стосуються функціонування Наглядових рад Державних підприємств, антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади.

Згідно з документом, який опублікували журналісти, пропонується посилити: Агенстство з розшуку та менеджменту активів (АРМА); Рахункову палату України (РПУ); Державну аудиторську службу України (ДАСУ).

Впровадити програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію. При цьому, супроводжувати процес лібералізації механізмами соціального захисту для пом'якшення впливу на бідніші верстви населення.

Також пріоритетними протягом року вказані зміни в роботі Міністерства оборони та усіх силових відомств України.

Видання "Українська правда" опублікувало переклад листа:

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Фото: УП

Нагадаємо, 15 вересня Фокус писав про те, що Шмигаль анонсував початок пенсійної реформи. Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік, який має на меті стимулювання економіки та трансформацію нашої країни шляхом впровадження чималої кількості новацій.