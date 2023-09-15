Індексація пенсій в Україні: Шмигаль анонсував початок пенсійної реформи

Проєкт держбюджету на 2024 рік передбачає збільшення середньої пенсії на 16%. Уряд планує провести індексацію вже навесні наступного року.

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Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік, який має на меті стимулювання економіки та трансформацію нашої країни шляхом впровадження чималої кількості новацій. У 2024 році індексація пенсійних нарахувань відбудеться за новим механізмом. Про новації, передбачені у проєкті держбюджету, повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Пенсійна система. Починаємо реалізацію комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом", – повідомив прем’єр.

Чого очікувати пенсіонерам у 2024 році

Розпочата пенсійна реформа передбачає:

індексацію всіх пенсій без винятку;

впровадження коефіцієнтів і балів, для справедливої індексації нарахувань, незалежно від часу виходу на пенсію;

підвищення середньої пенсії до 6 тисяч гривень.

Прем'єр-міністр не повідомив подробиці нового механізму.

Станом на серпень поточного року розмір середньої пенсії в Україні становить 5 311 гривень. Після впровадження змін, передбачених держбюджетом, цей показник зросте на 16%.

Індексація пенсій відбудеться у березні 2024 року, попри те, що в країні триває війна і робити це не обов’язково.

Які ще новації передбачені у держбюджеті

Окрім пенсійної реформи прем’єр-міністр анонсував впровадження новацій у наступних сферах:

нові програми підтримки бізнесу, зокрема компенсацію вартості сільгосптехніки вітчизняного виробництва;

реформа оплати праці держслужбовців згідно прагнень України до євроінтеграції;

новий принцип перерозподілу податку на доходи фізичних осіб;

спрямування військового ПДФО на розвиток ВПК, закупівлю й виробництво озброєння;

новий підхід до гуманітарного розмінування земель, на яке у держбюджеті виділено 2 мільярди гривень.

Денис Шмигаль зауважив, що уряд пропонує відшкодувати аграрному сектору витрати на гуманітарне розмінування, проведене власним коштом. На даний момент розробляється механізм надання компенсації.

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський розповів, як зміняться пенсії та зарплати у 2024 році.

Раніше Фокус повідомляв, як оформити пенсію за віком, куди йти та які потрібно зібрати документи.