Индексация пенсий в Украине: Шмыгаль анонсировал начало пенсионной реформы

Проект госбюджета на 2024 год предусматривает увеличение средней пенсии на 16%. Правительство планирует провести индексацию уже весной следующего года.

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Правительство приняло проект бюджета на 2024 год, который имеет целью стимулирование экономики и трансформацию нашей страны путем внедрения большого количества новаций. В 2024 году индексация пенсионных начислений состоится по новому механизму. О новациях, предусмотренных в проекте госбюджета, сообщил в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Пенсионная система. Начинаем реализацию комплексной реформы. В этом году индексация пройдет по новому принципу", — сообщил премьер.

Чего ожидать пенсионерам в 2024 году

Начатая пенсионная реформа предусматривает:

индексацию всех пенсий без исключения;

внедрение коэффициентов и баллов, для справедливой индексации начислений, независимо от времени выхода на пенсию;

повышение средней пенсии до 6 тысяч гривен.

Премьер-министр не сообщил подробности нового механизма.

По состоянию на август текущего года размер средней пенсии в Украине составляет 5 311 гривен. После внедрения изменений, предусмотренных госбюджетом, этот показатель вырастет на 16%.

Индексация пенсий состоится в марте 2024 года, несмотря на то, что в стране продолжается война и делать это не обязательно.

Какие еще новации предусмотрены в госбюджете

Кроме пенсионной реформы премьер-министр анонсировал внедрение новаций в следующих сферах:

новые программы поддержки бизнеса, в частности компенсацию стоимости сельхозтехники отечественного производства;

реформа оплаты труда госслужащих согласно стремлениям Украины к евроинтеграции;

новый принцип перераспределения налога на доходы физических лиц;

направление военного НДФЛ на развитие ВПК, закупку и производство вооружения;

новый подход к гуманитарному разминированию земель, на которое в госбюджете выделено 2 миллиарда гривен.

Денис Шмыгаль отметил, что правительство предлагает возместить аграрному сектору расходы на гуманитарное разминирование, проведенное за свой счет. На данный момент разрабатывается механизм предоставления компенсации.

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как изменятся пенсии и зарплаты в 2024 году.

Ранее Фокус сообщал, как оформить пенсию по возрасту, куда идти и какие нужно собрать документы.