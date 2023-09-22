Хочуть підштовхнути Київ: у жовтні Єврокомісія рекомендує прийняти Україну до ЄС, — ЗМІ

Єврокомісія намагається підштовхнути Україну активніше проводити реформи, щоб отримувати більше фінансової та військової допомоги. Для цього потрібно покращувати 30 сфер життя країни.

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Українські парламентарі та уряд мали півтора року, щоб виконати сім пунктів вимог, висунутих ЄС для членства України. Лідер фракції "Слуг народу" Давид Арахамія 21 вересня заявив, що Верховна Рада прийняла або розглянула усі зміни до законодавства, необхідні для початку перемовин. Політик впевнений, що Україна виконала все у повному обсязі та вчасно. Про те, що думають з цього приводу європейські чиновники, пише агентство Bloomberg.

Агентство посилається на анонімні джерела у Єврокомісії, яка аналізуватиме "домашню роботу" України у жовтні 2023 року. Джерела впевнені, що єврочиновників задовольнить результат і вони рекомендують почати процес вступу.

Втім, зазначає Bloomberg, збережуться попередні вимоги. Брюссель сподівається, що рішення про рекомендацію "підштовхне" Київ дійсно попрацювати над ними. Зокрема, наголошують на боротьбі з корупцією, заявили анонімні джерела. "Поштовх" має стимулювати Україну, якій потрібно і далі отримувати військову та фінансову підтримку.

Після жовтневої рекомендації наступний крок — саміт ЄС у грудні 2023 року. На саміті лідери країн-членів спільноти повинні підписати рекомендацію Єврокомісії. Після цього Україна повинна провести реформи у 30 сферах, щоб повністю узгодити своє законодавство з особливостями законодавства Євросоюзу.

Розгляд справи України має ще один аспект, на який звернуло увагу видання. Зокрема, ідеться про спроможність ЄС інтегрувати до себе інші країни Європи, які до цього прагнуть. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що це дійсно підсилить Європу.

Карта країн, які бажають стати членами ЄС Фото: Bloomberg

Вступ України до ЄС: деталі

Зазначимо, ЄС запропонувало Україні виконати низку вимог, щоб довести серйозність своїх намірів щодо вступу до європейської спільноти. Серед вимог — боротьба з корупцією, реформи судової гілки влади та інші.

Одне з питань, дотичне до боротьби з корупцією — відновлення декларування українських посадовців. Народні депутати на початку вересня прийняли відповідні зміни, однак спершу відклали відкриття декларацій на рік. При цьому пояснювали, що роблять це з міркувань безпеки. Однак президент Зеленський наклав вето на законопроєкту. Після цього нардепи змінили сою думку, проголосувавши протилежним чином.

Давид Арахамія 21 вересня розповів про останні кроки на шляху виконання вимоги ЄС: прийнято законопроєкти щодо нацменшин та фінансово моніторингу політично-значущих персон. Політик впевнений, що нардепи виконали всю свою роботу. Далі має працювати уряд України.

Нагадуємо, у вересні польські урядовці відмовились скасувати ембарго на ввезення української сільськогосподарської продукції. При цьому вони діяли всупереч рішенню Єврокомісії, яка вимагала у країн-членів скасувати заборону на провезення збіжжя з України. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна припинить постачання зброї для ЗСУ. Після цього виступив МЗС Польщі, який заявив, що заява офіційно не узгоджена. А президент Польщі Анджей Дуда пояснив, що Моравецького неправильно зрозуміли.