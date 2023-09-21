"На цьому все": Арахамія заявив про виконання Радою 99,9% вимог щодо вступу України до ЄС

21 вересня народні депутати проголосували за два законопроєкти, які стосуються вимог ЄС — щодо фінансового моніторингу та нацменшин. Очільник фракції "Слуга народу" заявив, що тепер за справу має взятись Кабмін.

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Єврокомісія сформувала сім вимог, які має виконати Україна, щоб підтвердити статус "кандидата на вступ до Євросоюзу", отриманий авансом. Вимоги оприлюднені ще у 2022 році і їх потрібно було виконати до жовтня 2023 року. Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамії заявив, що парламентарі виконали усі вимоги вчасно і передали "естафету" наступних рішень Кабміну України. Про це ідеться у дописі, опублікованому у Telegram-каналі народного депутата.

Арахамія впевнений, що нардепи виконали 99,9% вимог Європейського Союзу. Відтепер наступні кроки, необхідні для початку перемовин про вступ до ЄС, повинні робити в Кабінеті Міністрів. Пообіцяв: якщо урядовцям знадобиться підтримка, то "будуть допомагати". Між тим парламентарі виконали "домашню роботу" — і "на цьому все".

Нардеп перелічив, які крайні законопроєкти, дотичні до вимог ЄС, розглянули у Верховній Раді 21 вересня:

закон про національні меншини — завершили розгляд;

законопроєкт про політично значущих осіб (ПЕП) — розглянуто у першому читанні.

Також Арахамія пояснив, що питання ПЕП і досі лишається дискусійним. Але пообіцяв, що над законопроєктом попрацюють і приймуть у другому читанні.

Арахамія про рішення нардепів Фото: Telegram / Давид Арахамія

Народний депутат Ярослав Железняк додав деякі деталі стосовно подій у Верховній Раді 21 вересня. Зокрема, опублікував результати голосування за законопроєкт №9610 про нацменшини ("за" — 318 голосів) та №9296 щодо фінансового моніторингу ПЕП ("за" — 260 голосів).

Голосування щодо законопроєкту № 9610 (про нацменшини) Голосування щодо законопроєкту № 9296(про ПЕП)

Також політик прокоментував рішення щодо ПЕП. Він нагадав, що воно відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу. Зазначив, який характер моніторингу пропонуються ввести: "замість обмеження в три роки, знову повертається принцип once pep-forever pep". Крім того, створять реєстр політично значущих персон.

Вступ до ЄС: деталі

Для того, що почати перемовини для вступу до Євросоюзу, Україні запропонували виконати низку реформ, які звелись до семи основних пунктів. Серед них — реформа Конституційного суду та судової гілки влади, антикорупційні, антиолігархічні реформи, боротьби з відмиванням коштів та внесення змін у закони про нацменшини.

У червні 2023 року представники ЄС заявили, що виконано лише два з семи пунктів. Сумнівались, що решту встигнуть виконати до жовтня.

Нагадуємо, на початку вересня Верховна Рада прийняла зміни у законодавстві щодо електронного декларування: нардепи його відновили, але закрили декларації від громадськості. За кілька днів президент України Володимир Зеленський наклав вето на закон і примусив проголосувати необхідні зміни щодо відкриття декларацій.