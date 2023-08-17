Сім критеріїв для членства ЄС: Україна не встигне виконати усі вимоги до жовтня

Ольга Стефанішина вважає, що вимоги, які України повинна була виконати до жовтня затягнуться на роки, однак до визначеного Єврокомісією терміну "всі узгоджені законодавчі та інституційні зміни" будуть ухвалені.

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Європейська комісія висунула Україні 7 критеріїв для початку переговорів про вступ до Європейського союзу, однак Київ не встигне виконати їх усі на 100%. Про це розповіла Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час конференції "Як виглядає шлях України до ЄС".

"У жовтні ми не почуємо, що ми виконали всі сім рекомендацій на 100%, тому що ми говоримо про засадничі трансформації в країні, які пов'язані з правами людини, процесом деолігархізації, який також став одним зі стовпів фундаментальних демократичних реформ", — сказала вона.

Стефанішина наголосила, що така велика робота подібного масштабу займе декілька років.

Попри це, ексміністерка зазначила, що до жовтня Україн

"І сподіватимемося, що відкриємо двері для політичного рішення", — наголосила вона.

Також, Стефанішина повідомила, що під час запровадження деяких реформ, зокрема, антикорупційної, "у нас виникають нові задачі, наприклад повноцінне виконання антикорупційної програми".

"Наше завдання — щоб ці нові завдання не ставали умовою (для початку переговорів — ред.)", — додала вона.

Реакція з боку представника ЄС

Зазначається, що на конференції також були присутні посол ЄС в Україні, голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, який підкреслив, що Україна вже поставила чимало європейських рекордів щодо успішного впровадження змін за короткий час.

"Ці реформи важливі не лише для безпосереднього вступу країни до ЄС. Вони сприяють верховенству права, корпоративному врядуванню, створенню конкурентного бізнес-середовища в Україні тощо", — наголосив він.

Наскільки Україна виконала вимоги для збереження статусу кандидата у ЄС?

В межах заходу презентували результати першого етапу селф-скринінгу за кожним із 34 переговорних розділів.

Зазначається, що до проведення оцінки долучились понад 80 органів державної влади та державних установ.

Загальна кількість опрацьованих актів – близько 28 000.

Близько 3000 актів права ЄС підлягають повній чи частковій імплементації до українського законодавства за результатами попереднього моніторингу.

З них найбільше припадає на такі розділи:

транспортна політика;

свобода руху товарів;

продовольча безпека;

ветеринарна та фітосанітарна політика;

фінансові послуги;

довкілля.

Що відомо про 7 пунктів для збереження статусу кандидата на вступ до ЄС?

Зазначимо, що Україна вже давно проводить реформи у напрямку наближення законодавства України до права ЄС та європейської інтеграції, тому серед озвучених вимог до кінця 2023 року потрібно виконати:

реформа Конституційного Суду в частині обрання суддів;

перевірка кандидатів та процедура їх призначення у Вищу Раду Правосуддя;

антикорупційна реформа;

боротьба з відмиванням коштів;

прийняття законодавства щодо обмеження впливу олігархів на економіку;

узгодження аудіовізуального законодавства зі стандартами ЄС;

нове законодавство про національні меншини.

Які закони Україна ухвалила на шляху до євроінтеграції?

За даними Євроінтеграційного порталу, Верховна Рада протягом 2021-2022 років ухвалила прийняла 33 закони задля адаптації законодавства ЄС в Україні.

Ухвалена була й низка проєктів в сфері прав людини — зокрема, закон про виконання рішень ЄСПЧ, ратифікацію Стамбульської конвенції та закон про протидію цькуванню. Врегульовані законодавчо й такі питання, як трансплантація органів та охорона здоровʼя населення від шкідливого впливу тютюну.

Крім того, Верховна Рада підтримала закони про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки, про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

Важливими кроками стали ратифікація Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС та закон про впровадження авіаційних правил України.

Зазначимо, що 19 червня фокус писав, що у звіті Європейського Союзу відмітили, що Україна виконала лише дві з семи умов для старту перемовин щодо членства, однак іноземці підкреслять, що прогрес був досягнений попри війну з РФ.

Нагадаємо, що 17 травня повідомлялось, що через загарбницьку війну Росії приєднання України до Європейського Союзу має більший імпульс, аніж схвалення на вступ до ЄС Туреччини.

До слова, 24 березня, група держав проти корупції Ради Європи (GRECO) викреслила Україну зі списку країн, де боротьба з корупцією є "глобально незадовільною".

Раніше, 4 березня президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цьогоріч.

Тим часом 22 травня, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель підтримав розширення ЄС. За його словами, Україна має унікальну можливість, тож варто прискорити реформи та підготувати суспільство до членства.