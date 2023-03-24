Незважаючи на війну: у ЄС заявили про виконання Україною антикорупційних зобов'язань

Моніторинговий орган Ради Європи викреслив Україну із чорного списку країн, які руйнують антикорупційні зусилля. Київ виконав 15 із 31 рекомендацій GRECO.

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Група держав проти корупції Ради Європи (GRECO) викреслила Україну зі списку країн, де боротьба з корупцією є "глобально незадовільною". Про це йдеться у звіті моніторингового органу, опублікованому у п'ятницю, 24 березня, пресслужбою Ради.

Так, у звіті оцінюється прогрес, досягнутий Києвом у виконанні рекомендацій, наданих у 2017 році щодо запобігання корупції серед членів парламенту, суддів та прокурорів.

Антикорупційний моніторинговий орган ЄС зазначає, що Україна досягла певних покращень та задовільно виконала 15 із 31 рекомендації. Проте 9 рекомендацій було виконано частково, а 7 — зовсім не виконано. При цьому наголошується, що Україна продовжила працювати над виконанням рекомендацій навіть попри війну.

"GRECO визнає сильну відданість, виявлену Україною щодо роботи GRECO у надзвичайно важкий для цієї держави-члена час, після агресивної війни з боку Російської Федерації. Воєнний час призвів до необхідності запровадження воєнного стану, надзвичайного стану та коригування пріоритетів. У таких умовах примітно, що Україна все ж таки продовжила роботу з виконання рекомендацій GRECO. Навіть якщо робота ще попереду, своєчасне подання Україною інформації в GRECO, а також прогрес, про який повідомляється, заслуговують на схвалення", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поточний рівень виконання рекомендацій Україною вже не є глобально незадовільним, як це було після попереднього звіту, опублікованого у квітні 2022 року, і таким чином Україна виходить із процедури недотримання GRECO.

Нагадаємо, 17 березня Фокус розбирався, які 5 важливих кроків зробить нещодавно призначений директор Національної антикорупційної агенції (НАБУ) Семен Кривоніс.

Раніше, 13 березня, доктор економічних наук Василь Фурман розповів, що в Україні триває розробка цифрових гривень. На думку експерта, вони можуть бути корисними у боротьбі з корупцією.