Потужний антикор, гучні справи, боротьба з корупцією в містобудуванні. 5 важливих кроків нового директора НАБУ Семена Кривоноса

Національне антикорупційне бюро на початку березня отримало нового керівника – ним став Семен Кривонос, що раніше відмінно зарекомендував себе у питаннях викорінення корупції у секторі містобудування. Якими можуть бути 5 головних кроків Семена Кривоноса на посаді директора НАБУ?

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Зберегти незалежність НАБУ та підвищити його ефективність – такою є головна мета нового очільника НАБУ Семена Кривоноса. Він був призначений Кабміном на посаду Директора Національного бюро нещодавно — 6 березня. У своєму зверненні до колективу Бюро Кривонос зазначив: "Для мене честь бути частиною цієї потужної команди. Ви показали неймовірні результати за 7 років роботи. Тому основним завданням, яке я ставлю перед собою, є збереження досягнень і незалежності колективу Бюро, а також підвищення ефективності роботи". Відповідно до планів, новий директор НАБУ має намір розвивати Бюро та долати усі перепони на шляху боротьби з корупцією. Тож, видання Фокус зібрало у цій статті 5 головних кроків, які з великою долею ймовірності може зробити директор НАБУ Семен Кривонос.

Крок 1. Боротьба з нечесними мерами та корупцією в містобудівній галузі

Антикорупційна діяльність Семена Кривоноса у раніше очолюваній ним Державній інспекції архітектури та містобудуванні була націлена на мінімізацію корупційних ризиків. Будучи головою ДІАМ, Кривонос казав, що нові підходи у ДІАМ зменшують корупційний ризик та можливість попередніх неформальних домовленостей між перевіряльниками та підприємцями. "Інспектор призначається тоді, коли подана заява на експертизу об’єкта. Керівництво територіального органу до останнього дня не знає, на який об’єкт поїде той чи інший інспектор. Це робиться для того, щоб не було можливості домовитись з корупційною метою", – сказав Семен Кривонос на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією.

Тепер, на посаді директора НАБУ, Кривонос має продовжувати роботу по знищенню схем у містобудівній галузі, яка добре йому відома після отриманого досвіду роботи в ДІАМ.

В експертному середовищі впевнені: серед перших кроків Семена Кривоноса буде боротьба з корупцією в містобудівному секторі. "НАБУ зараз збирається розпочати роботу якраз з будівничої сфери, якою Кривонос володіє професійно, — саме він був серед ідеологів та ініціаторів законопроекту №5655 з реформи містобудування. І зловживань в цій сфері, як кажуть, вище даху. Відповідно, напружилися мери великих міст, де будують повз Генплан, але не повз кишені чиновників", — розмірковує експерт-аналітик Олександр Кочетков. За його словами, корупційні оборудки в сфері будівництва оцінюються в мільярди доларів на рік. "І якщо не навести лад в цій сфери, ми взагалі можемо не отримати грошей на відбудову зруйнованого війною — західні партнери не хочуть годувати українську корупцію. Тому наміри НАБУ можна тільки вітати", — каже Кочетков.

Те, що Кривонос буде здійснювати кроки на подолання корупції в містобудуванні, каже і блогер Євгеній Прокопишин. За його думкою, Семен Кривонос раніше був головою Держінспеції містобудування, де проявив себе, як борець з корупцією, а зараз Кривонос планує розпочати активну роботу саме з сектору містобудування. "До речі, саме Семен Кривонос був одним з ідеологів законопроекту №5655 (реформа містобудування) і тепер його дуже бояться місцеві чиновники-корупціонери (особливо деякі прославлені мери-корупціонери типу Кличка та Філатова) та скандальні забудовники. І це виглядає максимально логічно, так як він добре знає цей сектор з середини і чудово розуміє, кого і за що там можна пов'язати. Через це проти нього і була така масова інформаційна кампанія, тому що певне коло людей хотіли бачити свою людина в НАБУ, яка б закривала очі на всю цю корупцію (ціна питання мільярди доларів щороку)", — пише Євгеній Прокопишин.

До речі, щодо майбутньої реформи містобудування (законопроект №5655), то відомо, що Семен Кривонос є відвертим прихильником реформи, яка, на його погляд, докорінно змінює існуючу в країні систему та знаходиться саме в антикорупційній вертикалі. Закладена законопроектом №5655 цифровізація, на думку Кривоноса, повністю позбавляє процедуру надання забудовникам дозволів та погоджень корупційної складової.

"Новий закон пропонує максимальну цифровізацію процесів, розширення можливостей Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), зокрема, у блокуванні незаконного будівництва ще на стадії його проектування під час завантаження проекту до системи. Неправильно визначено клас наслідків? Не завантажено погодження органу охорони культурної спадщини? Перевищено відсоток забудови? Система не пропустить. Саме так, без оціночного судження чиновника, без можливості з ним домовитися. Єдиний шлях подати документи – усунути порушення та виконати вимоги законодавства", — вважає новий очільник НАБУ Кривонос.

Крок 2. Посилення ефективності НАБУ через збільшення штату детективів

На новій посаді Семен Кривонос має намір підвищити ефективність Бюро, а отже, очевидно, мова йде про збільшення штату детективів. Нещодавно на зустрічі з послами країн G7 та Євросоюзу Кривонос сказав, що бачить низку викликів, які бюро має подолати, підготувавшись до протидії й запобігання корупції під час майбутньої відбудови України. Мова йде, зокрема, про недостатню кількість оперативно-технічного персоналу та детективів, проблеми з експертизами у провадженнях, вдосконалення процесу кризових комунікацій.

"Для підвищення ефективності розслідувань необхідно вже збільшити штат на 300 співробітників, створити експертну установу при НАБУ, створити належну матеріально-технічну базу. У реалізації цих ініціатив розраховую на підтримку партнерів", — каже директор НАБУ. Він підкреслив: незалежно від посади та політичної приналежності, якщо людина причетна до скоєння корупційного злочину, справа стосовно її дій буде належно розслідувана і за наявності об’єктивних та достатніх підстав скерована до суду. "Жодних компромісів, якщо мова йтиме про незалежність НАБУ та мене як його директора", — запевняє Семен Кривонос. "Потрібно збільшувати штат, у НАБУ всього 700 осіб, потрібно збільшувати штат детективів, тому що детективи виконують і функції оперативників", — сказав Семен Кривонос.

Новий очільник НАБУ також планує реалізувати положення щодо самостійної незалежної прослушки, яка раніше, незважаючи на повноцінне законодавче врегулювання, за минулого керівництва реалізована не була.

Крок 3. Робота з гучними справами, зокрема справою "Роттердам+"

Вочевидь, з появою нового директора НАБУ невдовзі оголосить і про нові гучні справи. Також йдеться про те, щоб врешті покарати винних у справі "Роттердам+", якою НАБУ займається з березня 2017 року. За даними Бюро, 16 січня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою 15 осіб, причетних до запровадження та дії так званої формули "Роттердам+", через яку споживачі електроенергії незаконно переплатили понад 20 млрд грн упродовж 2018-2019 рр. За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме — на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту у Роттердамі. В результаті, як вважають НАБУ і САП, кінцеві споживачі протягом 2016-2019 рр. переплатили понад 39 млрд грн, що підтверджується висновком експерта. 15 березня 2023 року НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+" за обвинуваченням шістьох осіб у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 рр. Дії всіх обвинувачених кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем"). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво. У цьому епізоді обвинуваченими стали чотири особи з керівництва НКРЕКП, заступник комерційного директора однієї з приватних компаній групи — ключового оператора ринку теплогенерації України, а також директор департаменту однієї з компаній тієї ж групи.

Крок 4. Успішне розслідування корупційних злочинів

У НАБУ вже є досить вагомі напрацювання у антикорупційній сфері, а детективи Бюро продовжують вивчати десятки гучних корупційних кейсів. Новий директор НАБУ Семен Кривонос впевнений, що роботи у НАБУ буде багато, і всі гучні справи Бюро вивчатиме та передаватиме далі до суду. Нагадаємо, серед досить гучних справ НАБУ – справа щодо отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні. Внаслідок спецоперації за участю детектива "під прикриттям" вперше в історії України до кримінальної відповідальності за лобіювання законодавства в інтересах третіх осіб та отримання за це неправомірної вигоди викрито двох народних депутатів. Іншим цікавим кейсом НАБУ була справа про заволодіння 247 млн грн ДП "Адміністрація морських портів України" через закупівлю за завищеними цінами послуг із днопоглиблення підхідних каналів і акваторій Бердянського та Маріупольського морських портів. Розслідування закінчено з обвинувальним актом стосовно 7 осіб, серед яких ексголова ДП "АМПУ" та його заступник. Зараз Семен Кривонос планує також долучитися до викриття багатомільйонних та мільярдних корупційних схем. "Незалежно від посади та політичної приналежності, якщо людина причетна до скоєння корупційного злочину, справа стосовно її дій буде належно розслідувана і за наявності об’єктивних та достатніх підстав скерована до суду. Жодних компромісів, якщо мова йтиме про незалежність НАБУ та мене, як його директора", — каже Семен Кривонос.

Крок 5. Посилення технологій та цифровізація НАБУ

Як вже було зазначено, Семен Кривонос під час роботи в ДІАМ активно запроваджував цифрові системи в інспекції, які унеможливили реалізацію сталих корупційних схем. Семен Кривонос виступає за цифровізацію містобудівної галузі, підтримуючи проект закону №5655. "Треба змінити систему у цілому. Законопроект №5655 усуває чиновників органів місцевого самоврядування і ДІАМ від дозвільних функцій. Він передає їх у "цифру". Першим найголовнішим інструментом боротьби з корупцією є усунення людського фактору, дискреційних повноважень посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування. На сьогоднішній день участь окремих посадових осіб з надзвичайно серйозними дискреційними повноваженнями на кожному етапі будівництва прямо зашита в законодавстві та процедурах. В цьому законі чиновник усувається від дозвільних функцій, від процесу отримання права на виконання будівельних робіт", — повідомив Кривонос у інтерв’ю РБК-Україна.

Кривонос також буде сприяти продовженню цифровізації в НАБУ – йдеться про продовження впровадження у НАБУ системи системи електронного кримінального провадження eCаse MS. Ця система передбачає поступове переведення досудового розслідування за участі НАБУ, САП та ВАКС в електронний формат. У НАБУ кажуть — перехід від паперу до цифри підвищить ефективність розслідування, гарантує прозорість роботи антикорупційних органів та заощадить ресурси. Станом на 20 грудня 2022 року в системі eCаse MS вже була інформація про 306 кримінальних проваджень, і робота з цією системою буде продовжуватись.