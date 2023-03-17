Мощный антикор, громкие дела, борьба с коррупцией в градостроительстве. 5 важных шагов нового директора НАБУ Семена Кривоноса

Национальное антикоррупционное бюро в начале марта получило нового руководителя – им стал Семен Кривонос, ранее отлично зарекомендовавший себя в вопросах искоренения коррупции в секторе градостроительства. Какими могут быть 5 главных шагов Семена Кривоноса в должности директора НАБУ?

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Сохранить независимость НАБУ и повысить его эффективность – такова главная цель нового главы НАБУ Семена Кривоноса. Он был назначен Кабмином на должность директора Национального бюро недавно – 6 марта. В своем обращении к коллективу Бюро Кривонос отметил: "Для меня честь быть частью этой мощной команды. Вы показали невероятные результаты за 7 лет работы. Поэтому основной задачей, которую я ставлю перед собой, является сохранение достижений и независимости коллектива Бюро, а также повышение эффективности работы". Согласно планам, новый директор НАБУ намерен развивать Бюро и преодолевать все преграды на пути борьбы с коррупцией. Издание Фокус собрало в этой статье 5 главных шагов, которые с большой долей вероятности может сделать директор НАБУ Семен Кривонос.

Шаг 1. Борьба с нечестными мерами и коррупцией в градостроительной отрасли

Антикоррупционная деятельность Семена Кривоноса в ранее возглавляемой им Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству (ДІАМ) была нацелена на минимизацию коррупционных рисков. Возглавляя ДІАМ, Кривонос говорил, что новые подходы в ДІАМ уменьшают коррупционные риски и возможность предварительных неформальных договоренностей между проверяющими и предпринимателями. "Инспектор назначается тогда, когда подано заявление на экспертизу объекта. Руководство территориального органа до последнего дня не знает, на какой объект поедет тот или иной инспектор. Это делается для того, чтобы не было возможности договориться с коррупционной целью", – сказал Семен Кривонос на встрече с Европейской бизнес ассоциацией.

Теперь, в должности директора НАБУ, Кривонос должен продолжать работу по уничтожению схем в градостроительной отрасли, хорошо ему известной после полученного опыта работы в ДІАМ.

В экспертной среде уверены: среди первых шагов Семена Кривоноса будет борьба с коррупцией в градостроительном секторе. "НАБУ сейчас собирается начать работу как раз со строительной сферы, которой Кривонос владеет профессионально, — именно он был среди идеологов и инициаторов законопроекта №5655 по реформе градостроительства. И злоупотреблений в этой сфере, как говорится, выше крыши. Соответственно, напряглись мэры крупных городов, где строят мимо Генплана, но не мимо карманов чиновников", — рассуждает эксперт-аналитик Александр Кочетков. По его словам, коррупционные сделки в сфере строительства оцениваются в миллиарды долларов в год. "И если не навести порядок в этой сфере, мы вообще можем не получить денег на восстановление разрушенного войной — западные партнеры не хотят кормить украинскую коррупцию. Поэтому намерения НАБУ можно только приветствовать", — говорит Кочетков.

То, что Кривонос будет предпринимать шаги по преодолению коррупции в градостроительстве, говорит и блогер Евгений Прокопишин. По его мнению, Семен Кривонос ранее был главой Госинспеции градостроительства, где проявил себя как борец с коррупцией, а сейчас Кривонос планирует начать активную работу именно с сектора градостроительства. "Кстати, именно Семен Кривонос был одним из идеологов законопроекта №5655 (реформа градостроительства) и теперь его очень боятся местные чиновники-коррупционеры (особенно некоторые прославленные мэры-коррупционеры типа Кличко и Филатова) и скандальные застройщики. И это выглядит максимально логично, так как он хорошо знает этот сектор изнутри и прекрасно понимает, кого и за что там можно связать, поэтому против него и была такая массовая информационная кампания, потому что определенный круг людей хотел видеть своего человека в НАБУ, который закрывал бы глаза на всю эту коррупцию (цена вопроса миллиарды долларов ежегодно)", — пишет Евгений Прокопишин.

Кстати, по поводу предстоящей реформы градостроительства (законопроект №5655), то известно, что Семен Кривонос является откровенным сторонником реформы, которая, на его взгляд, коренным образом меняет существующую в стране систему и находится именно в антикоррупционной вертикали. Заложенная законопроектом №5655 цифровизация, по мнению Кривоноса, полностью избавляет процедуру предоставления застройщикам разрешений и согласований коррупционной составляющей.

"Новый закон предлагает максимальную цифровизацию процессов, расширение возможностей Единой государственной электронной системы в сфере строительства, в частности, в блокировании незаконного строительства еще на стадии его проектирования при загрузке проекта в систему. Неправильно определен класс последствий? Не загружено согласование органа охраны культурной наследия? Превышен процент застройки? Система не пропустит. Именно так, без оценочного суждения чиновника, без возможности с ним договориться. Единственный путь подать документы – устранить нарушения и выполнить требования законодательства", — считает новый глава НАБУ Кривонос.

Шаг 2. Усиление эффективности НАБУ через увеличение я штата детективов

В новой должности Семен Кривонос намерен повысить эффективность Бюро, а значит, очевидно, речь идет об увеличении штата детективов. Недавно на встрече с послами стран G7 и Евросоюза Кривонос сказал, что видит ряд вызовов, которые должно преодолеть бюро, подготовившись к противодействию и предотвращению коррупции во время предстоящего восстановления Украины. Речь идет, в частности, о недостаточном количестве оперативно-технического персонала и детективов, проблемах с экспертизами в производствах, совершенствовании процесса кризисных коммуникаций.

"Для повышения эффективности расследований необходимо уже увеличить штат на 300 сотрудников, создать экспертное учреждение при НАБУ, создать надлежащую материально-техническую базу. В реализации этих инициатив рассчитываю на поддержку партнеров", — говорит директор НАБУ. Он подчеркнул: независимо от должности и политической принадлежности, если человек причастен к совершению коррупционного преступления, дело по его действиям будет надлежащим образом расследовано и при наличии объективных и достаточных оснований направлено в суд. "Никаких компромиссов, если речь пойдет о независимости НАБУ и моей, как его директора", — уверяет Семен Кривонос. "Нужно увеличивать штат, в НАБУ всего 700 человек, нужно увеличивать штат детективов, потому что детективы выполняют и функции оперативников", — сказал Семен Кривонос.

Новый глава НАБУ также планирует реализовать положение о самостоятельной независимой прослушке, которая раньше, несмотря на полноценное законодательное урегулирование, при прошлом руководстве реализована не была.

Шаг 3. Работа с громкими делами, в частности, делом "Роттердам+"

Очевидно, с появлением нового директора НАБУ вскоре объявит и о новых громких делах. Также речь идет о том, чтобы, наконец, наказать виновных по делу "Роттердам+", которым НАБУ занимается с марта 2017 года. По данным Бюро, 16 января 2023 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению 15 человек, причастных к введению и действию так называемой формулы "Роттердам+", по которой потребители электроэнергии незаконно переплатили более 20 млрд грн в течение 2018-2019 гг. , в так называемую формулу "Роттердам+" заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно — на транспортировку угля национального производителя на тепловые электростанции из порта в Роттердаме. В результате, как считают НАБУ и САП, конечные потребители в течение 2016-2019 гг. переплатили более 39 млрд грн, что подтверждается выводом эксперта. 15 марта 2023 года НАБУ и САП направили в суд первый эпизод дела "Роттердам+" по обвинению шести человек в нанесении потребителям электроэнергии убытков более чем на 19 млрд грн в течение 2016-2017 гг. Действия всех обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст. Украины ("Злоупотребление служебным положением"). Представителям частных компаний инкриминируют пособничество. В этом эпизоде обвиняемыми стали четыре человека из руководства НКРЭКУ, заместитель коммерческого директора одной из частных компаний группы — ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, а также директор департамента одной из компаний той же группы.

Шаг 4. Успешное расследование коррупционных преступлений

У НАБУ уже достаточно весомые наработки в антикоррупционной сфере, а детективы Бюро продолжают изучать десятки громких коррупционных кейсов. Новый директор НАБУ Семен Кривонос уверен, что работы у НАБУ будет много, и все громкие дела Бюро будет изучать и передавать дальше в суд. Напомним, среди достаточно громких дел НАБУ – дело о получении неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине. В результате спецоперации с участием детектива "под прикрытием" впервые в истории Украины к уголовной ответственности за лоббирование законодательства в интересах третьих лиц и получение за это неправомерной выгоды разоблачены два народных депутата. Другим интересным кейсом НАБУ было дело о завладении 247 млн грн ГП "Администрация морских портов Украины" через закупки по завышенным ценам услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. Расследование окончено с обвинительным актом в отношении 7 человек, среди которых — экспредседатель ГП "АМПУ" и его заместитель. Сейчас Семен Кривонос планирует приобщиться к разоблачению многомиллионных и миллиардных коррупционных схем. "Независимо от должности и политической принадлежности, если человек причастен к совершению коррупционного преступления, дело относительно его действий будет надлежащим образом расследовано и при наличии объективных и достаточных оснований направлено в суд. Никаких компромиссов, если речь пойдет о независимости НАБУ и моей, как его директора", — говорит Семен Кривонос.

Шаг 5. Усиление технологий и цифровизация НАБУ

Как уже было отмечено, Семен Кривонос во время работы в ДІАМ активно внедрял цифровые системы в инспекции, которые сделали невозможной реализацию устойчивых коррупционных схем. Семен Кривонос выступает за цифровизацию градостроительной отрасли, поддерживая проект закона №5655. "Надо изменить систему в целом. Законопроект №5655 устраняет чиновников органов местного самоуправления и ДІАМ от разрешительных функций. Он передает их в "цифру". Первым главным инструментом борьбы с коррупцией является устранение человеческого фактора, дискреционных полномочий должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления. На сегодняшний день участие отдельных должностных лиц с чрезвычайно серьезными дискреционными полномочиями на каждом этапе строительства напрямую зашито в законодательстве и процедурах. В этом законе чиновник отстраняется от разрешительных функций, от процесса получения права на выполнение строительных работ", — сообщил Кривонос в интервью РБК-Украина.

Кривонос также будет способствовать продолжению цифровизации в НАБУ – речь идет о продолжении внедрения в НАБУ системы электронного уголовного производства eCаse MS. Эта система предусматривает постепенное перевод досудебного расследования с участием НАБУ, САП и ВАКС в электронный формат. В НАБУ говорят, что переход от бумаги к цифре повысит эффективность расследования, гарантирует прозрачность работы антикоррупционных органов и сэкономит ресурсы. По состоянию на 20 декабря 2022 года в системе eCаse MS уже была информация о 306 уголовных производствах, и работа с этой системой будет продолжаться.