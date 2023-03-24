Несмотря на войну: в ЕС заявили о выполнении Украиной антикоррупционных обязательств

Мониторинговый орган Совета Европы вычеркнул Украину из черного списка стран, разрушающих антикоррупционные усилия. Киев выполнил 15 из 31 рекомендаций GRECO.

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Группа государств против коррупции Совета Европы (GRECO) вычеркнула Украину из списка стран, где борьба с коррупцией "глобально неудовлетворительна". Об этом говорится в отчете мониторингового органа, опубликованном в пятницу, 24 марта, пресс-службой Совета.

Так, в отчете оценивается прогресс, достигнутый Киевом в выполнении рекомендаций, предоставленных в 2017 году по предупреждению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров.

Антикоррупционный мониторинговый орган ЕС отмечает, что Украина достигла определенных улучшений и удовлетворительно выполнила 15 из 31 рекомендации. Однако 9 рекомендаций были выполнены частично, а 7 — вовсе не выполнены. При этом отмечается, что Украина продолжила работать над выполнением рекомендаций даже несмотря на войну.

"GRECO признает сильную приверженность, проявленную Украиной в отношении работы GRECO в чрезвычайно трудное для этого государства-члена время, после агрессивной войны со стороны Российской Федерации. Военное время привело к необходимости введения военного положения, чрезвычайного положения и корректировки приоритетов. В таких условиях примечательно, что Украина все же продолжила работу по выполнению рекомендаций GRECO. Даже если работа еще впереди, своевременное представление Украиной информации в GRECO, а также прогресс, о котором сообщается, заслуживают одобрения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что текущий уровень выполнения рекомендаций Украиной уже не является глобально неудовлетворительным, как это было после предыдущего отчета, опубликованного в апреле 2022 года и, таким образом, Украина выходит из процедуры несоблюдения GRECO.

Напомним, 17 марта Фокус разбирался, какие 5 важных шагов сделает недавно назначенный директор Национальной антикоррупционного агентства (НАБУ) Семен Кривонос.

Ранее, 13 марта, доктор экономических наук Василий Фурман рассказал, что в Украине идет разработка цифровых гривен. По мнению эксперта, они могут быть полезны в борьбе с коррупцией.