Цифрові гроші допоможуть у боротьбі з корупцією: економіст розповів про переваги Е-гривні

Цифрова гривня буде дорівнювати готівковій чи безготівковій. Її думають використовувати для державних витрат.

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В Україні розробляють цифрові гривні, які будуть дорівнювати звичайним та можуть бути корисними у протидії корупції. Співвідношення до звичної для українців гривні буде 1/1. Про це 13 березня розповів у телеефірі доктор економічних наук Василь Фурман.

"Це просто буде ще одна, третя форма грошей", — заявив економіст.

За словами експерта, нині центральні банки різних країн проводять дослідження та запускають цифрові валюти. Цифрова гривня буде співвідноситись з безготівковою чи готівковою як 1/1.

Фурман завірив, що Е-гривня матиме багато переваг. За його словами, її буде легко контролювати та можна буде використовувати у державних виплатах для запобігання корупції.

"Щоб гроші, простими словами, не крали, щоб це були розумні гроші. Тобто якщо ти направляєш, наприклад, на будівництво доріг, вони будуть лише на будівництво доріг. Там не може іти на корупційні складові", — пояснив доктор економічних наук.

Другою перевагою Фурман назвав відсутність комісії. Він розповів, що при переказах з картки одного банку на картку іншого втрачається певна сума, але у випадку з Е-гривнею такого не буде.

Однак деталей буденного використання нового варіанту грошей експерт не надав. За його словами, досі не вирішено, хто буде відкривати ці гаманці. Нині тривають дискусії щодо того, довірити це центральному банку чи державним та комерційним.

Розвиток цифрових валют центральних банків сприятиме розвитку ринку цифрових активів, заявив Фурман.

На сайті Національного банку України вказано, що Е-гривня — це електронна форма грошової одиниці України та емітентом її є Нацбанк. Вона покликана доповнити готівкову та безготівкову форми гривні, виконуючи усі функції грошей.

Нагадаємо, сьогодні у Національній комісії з питань енергетики та комунальних послуг повідомили про підвищення цін на водопостачання. Тарифи підвищать у два етапи: спочатку 1 квітня і потім ще 1 липня.

Також 14 березня стало відомо про "тіньові резерви" Росії за кордоном. За прогнозами економістів, накопичені РФ за рік $80 млрд можуть врятувати економіку країни агресорки, нівелювавши ефект від заморозки центрального банку.