Порятунок для російської економіки: РФ накопичила $80 млрд за рік санкцій, — Bloomberg

Експерти повідомляють, що ця сума може окупити втрати Росії через заморозку активів центрального банку.

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Росія змогла заощадити близько третини свого тогорічного прибутку за кордоном. Приблизно $80 млрд розділені на готівку, нерухомість та інвестиції. Ці гроші є тіньовими резервами та побічним продуктом рекордного профіциту поточного рахунку, тобто різниці між експортом та імпортом. Про це 14 березня повідомляє видання Bloomberg.

"Через затримку Європи з націлюванням на енергетичний сектор Росії Кремль зміг накопичити один із найбільших профіцитів поточного рахунку у своїй історії. Це де-факто нівелювало ефект замороження активів центрального банку в березні 2022 року, оскільки Росія може повернути втрачене", — заявила економістка Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Великобританії Марія Шагіна.

Аналітики пояснюють, що накопичені за кордоном прибутки Росії можуть стати привабливою ціллю для ворогів країни-агресорки. Повідомляється, що уряд є акціонером багатьох найбільших експортерів РФ, що посприяли цьому зробітку.

Завдяки тогорічним накопиченням з міжнародних активів РФ додала близько 5% ВВП. Приблизно такий самий показник був у 2009-2013 роках, що вважаються періодом високих цін на нафту та обмежених валютних інтервенцій центрального банку.

"Накопичення міжнародних активів було вимушеним, а не навмисним. Санкції змусили росіян скоротити імпорт, тоді як ціни на сировину підштовхнули експорт. Замість того, щоб мотивувати корпорації нарощувати іноземні активи, російський уряд пом’якшив правила, щоб допомогти збільшити імпорт, необхідний йому для стабілізації внутрішньої інфляції", — пояснив російський економіст Олександр Ісаков.

Доля російських фондів за кордоном привертає все більше уваги, адже партнери України пропонують використати заморожені активи для компенсацій українцям та відновлення міст. Однак російський економіст Олександр Кнобель заявив, що накопичені за кордоном кошти може використати через надзвичайні збори та експортерів Кремль.

"Такі "тіньові резерви" можна формально звернути на користь держави різними способами", — підкреслив Кнобель.

Однак економіст запевнив, що через все меншу залежність ЄС від російських енергоносіїв гроші можуть стати мішенню для західних санкцій.

Завдяки зниженню цін на сировину та новим обмеженням на експорт нафти профіцит РФ цього року знизився. Однак аналітики попереджають: якщо іноземні уряди зможуть визначити власність російських фондів та зв’язати їх з державою, загальна сума становитиме менше за офіційні оцінки.

"Накопичення прихованих резервів Росією цілком можливо. Головне питання в тому, наскільки цих резервів вистачить для фінансування дефіциту бюджету у 2023 році", — заявив економіст Сергій Гур’єв.

Нагадаємо, сьогодні речник президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував продовження "зернової угоди". Посадовець заявив, що не усі умови угоди виконуються і Росія виконує зобов’язання в якості "жесту доброї волі". Росія сподівається на зняття обмежень на експорт її сільгосппродукції.

Також 14 березня опублікували дані Державної служби статистики про зниження українського ВВП. В порівнянні з попереднім кварталом реальний ВВП країни знизився майже на 5%.