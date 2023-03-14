Спасение для российской экономики: РФ накопила $80 млрд за год санкций, — Bloomberg

Эксперты сообщают, что эта сумма может окупить потери России из-за заморозки активов центрального банка.

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Россия смогла сэкономить около трети своей прибыли за прошлый год за рубежом. Приблизительно $80 млрд разделены на наличные, недвижимость и инвестиции. Эти деньги являются теневыми резервами и побочным продуктом рекордного профицита текущего счета, то есть разницы между экспортом и импортом. Об этом 14 марта сообщает издание Bloomberg.

"Из-за задержки Европы с нацелением на энергетический сектор России Кремль смог накопить один из самых больших профицитов текущего счета в своей истории. Это де-факто нивелировало эффект замораживания активов центрального банка в марте 2022 года, поскольку Россия может вернуть утраченное", — заявила экономистка Международного института Стратегических исследований в Великобритании Мария Шагина.

Аналитики объясняют, что накопленные за рубежом доходы России могут стать привлекательной целью для врагов страны-агрессорки. Сообщается, что правительство является акционером многих крупнейших экспортеров РФ, способствовавших этой прибыли.

Благодаря накоплениям этого года из международных активов РФ прибавила около 5% ВВП. Приблизительно такой же показатель был в 2009-2013 годах, которые считаются периодом высоких цен на нефть и ограниченных валютных интервенций центрального банка.

"Накопление международных активов было вынужденным, а не умышленным. Санкции заставили россиян сократить импорт, тогда как цены на сырье подтолкнули экспорт. Вместо того чтобы мотивировать корпорации наращивать иностранные активы, российское правительство смягчило правила, чтобы помочь увеличить импорт, необходимый ему для стабилизации внутренней инфляции", — объяснил российский экономист Александр Исаков.

Судьба российских фондов за границей привлекает все больше внимания, ведь партнеры Украины предлагают использовать замороженные активы для компенсаций украинцам и восстановления городов. Однако российский экономист Александр Кнобель заявил, что накопленные за границей средства может использовать через чрезвычайное сборы и экспортеров Кремль.

"Такие "теневые резервы" можно формально обратить в пользу государства разными способами", — подчеркнул Кнобель.

Однако экономист заверил, что из-за все меньшей зависимости ЕС от российских энергоносителей деньги могут стать мишенью для западных санкций.

Благодаря снижению цен на сырье и новым ограничениям на экспорт нефти профицит РФ в этом году снизился. Однако аналитики предупреждают: если иностранные правительства смогут определить собственность российских фондов и связать их с государством, общая сумма будет составлять меньше официальных оценок.

"Накопление скрытых резервов Россией вполне возможно. Главный вопрос состоит в том, насколько этих резервов хватит для финансирования дефицита бюджета в 2023 году", — заявил экономист Сергей Гурьев.

Напомним, сегодня спикер президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал продление "зернового соглашения". Чиновник заявил, что не все условия соглашения выполняются и Россия выполняет обязательства в качестве "жеста доброй воли". Россия надеется на снятие ограничений на экспорт сельхозпродукции.

Также 14 марта опубликовали данные Государственной службы статистики о снижении украинского ВВП. В сравнении с предыдущим кварталом реальный ВВП страны снизился почти на 5%.