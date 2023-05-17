Україна через війну з РФ має більше шансів на вступ до ЄС, аніж Туреччина, – ЗМІ

Європа нібито сподівається, що перемогу на президентських виборах у Туреччині здобуде чинний лідер Реджеп Тайїп Ердоган, оскільки у разі тріумфу опозиційного політика можуть відновитися пермовини стосовно вступу до ЄС Анкари, що віддаляє європерспективу для України.

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Через загарбницьку війну Росії приєднання України до Європейського Союзу має більший імпульс, аніж схвалення на вступ турецької заявки. Про це 17 травня повідомило Politico.

Європа нібито сподівається, що перемогу на президентських виборах у Туреччині здобуде чинний лідер Реджеп Тайїп Ердоган, адже у випадку перемоги його суперника Кемаля Киличдароглу, ймовірно, знову відновиться процес перемовин щодо членства Туреччини у Євросоюзі. ЄС нібито не може прийняти до блоку і Київ, і Анкару.

Лідери ЄС тепер, швидше за все, офіційно розпочнуть перемовини стосовно вступу з Україною на грудневому саміті. Високопосадовці європейської спільноти занепокоєні тим, що бажання Килічдароглу відновити діалог щодо вступу між ЄС і Туреччиною може ускладнити дуже делікатну дискусію щодо розширення та України, хоча Київ користується значно ширшою політичною підтримкою щодо вступу, ніж Анкара.

"Ціною прийняття України — разом із західними Балканами — до ЄС може бути необхідність чітко дати зрозуміти, що Туреччина ніколи не приєднається", – йдеться у повідомлені.

У середньостроковій та довгостроковій перспективі, якщо Ердоган здобуде перемогу на виборах, спостерігатиметься подальша напруженість Туреччини з ЄС. Перемовини стосовно вступу Анкари залишаться замороженими.

Двосторонні суперечки між Туреччиною з одного боку та членами ЄС Грецією та Кіпром з іншого також ризикують розпалити напруженість між Анкарою та всім блоком. Це також може бути передумовою для ще однієї спроби Ердогана збільшити потік біженців і мігрантів до Європи. Це також може розпалити військову напруженість, особливо якщо Туреччина відновить розвідку вуглеводнів у спірних водах.

Вибори президента у Туреччині

Після першого туру чинний очільник країни Реджеп Тайїп Ердоган набрав 49,39% після опрацювання 99% бюлетенів. Кемаль Киличдароглу, його головний суперник, здобуває 44,97%. Очікується проведення другого туру.

результати голосування на виборах президента Туреччини Фото: Anadolu

Нагадаємо, 15 травня Єгор Киян, аналітик з економічних питань Міжнародного Центру Перспективних Досліджень в коментарі Фокусу назвав причини падіння рейтингу Ердогана. На його думку, це відбулося через економічну політику.