Вибори у Туреччині: хто переміг у першому турі (інфографіка)

Понад 64 млн громадян були зареєстровані у голосуванні, а розрив між головними кандидатами Реджепом Ердоганом та Кемалем Киличдароглу становить понад 2 млн голосів.

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Чинний очільник країни Реджеп Тайїп Ердоган набрав 49,39% після опрацювання 99% бюлетенів. Про це інформує 15 травня агентство Anadolu.

Кемаль Киличдароглу, його головний суперник, здобуває 44,97%. Розрив між кандидатами зменшується.

Політик Сінан Оган набирає 5,21% голосів виборців, Мухаррем Індже — 0,43%. Опрацьовано 99,20% бюлетенів станом на 09:35 за місцевим часом (збігається із київським).

результати голосування на виборах президента Туреччини Фото: Anadolu

Очікується другий тур. Це відбудеться, якщо жоден із претендентів на головну посаду в країні не набере 50% голосів виборців.

У неділю о 17:00 виборчі дільниці на території Туреччини зачинилися. Понад 64,1 мільйона людей були зареєстровані у голосуванні. При цьому 1,76 мільйона проголосували не на території держави, а за кордоном. 4,9 мільйона виборців голосували вперше.

Усього у країні було встановлено 191 885 скриньок для голосування для голосування. Кожен виборець проголосував двічі — за кандидата у президенти, а також претендентів на місце у парламенті країни. Як президента, так й парламент, обирають кандидатів у термін на п'ять років.

Результати виборів до парламенту Туреччини

Альянс Ердогана Cumhur İttifakı ("Народний альянс") набрав 49,34% голосів, отримавши 321 місце у парламенті. Це більшість. Як відомо, усього у законодавчому органі 600 місць.

Опозиційна Millet İttifakı ("Національний альянс") отримала 35,15% голосів. Політсила матиме 213 мандатів.

На третьому місці опинився Альянс праці та свободи (Emek ve Özgürlük İttifakı). Цю політсилу підтримали 52% виборців, що дозволить отримати 66 місць.

результати виборів до парламенту у Туреччині Фото: Anadolu

Мітинги на виборах у Туреччині

Біля штабу владної Партії справедливості і розвитку в Анкарі люди зібралися, щоб висловити підтримку чинному керівнику держави. Загалом, за оцінкою поліції, прийшло близько 5 тисяч осіб. Біля штабу опозиції в Анкарі також присутні прихильники Кемаля Киличдароглу.

Реакція кандидатів на посаду президента Туреччини

Кандидат від опозиції Кемаль Киличдароглу прокоментував ситуацію з голосуванням. Він закликав членів виборчих комісій не залишати виборчі дільниці до закінчення підрахунку голосів по всій країні.

Реджеп Тайїп Ердоган у Twitter закликав усіх учасників виборчого процесу залишатися біля дільниць до офіційного оголошення результатів. Він заявив, що розцінює "спроби поспішно оголосити результати" як "узурпацію народної волі".

Нагадаємо, 14 травня Ердоган роздав дітям гроші напередодні голосуванням у Стамбулі. Він давав їм банкноти номіналом 200 лір.