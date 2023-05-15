Выборы в Турции: кто победил в первом туре (инфографика)
Более 64 млн граждан были зарегистрированы в голосовании, а разрыв между главными кандидатами Реджепом Эрдоганом и Кемалем Киличдароглу составляет более 2 млн голосов.
Действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,39% после обработки 99% бюллетеней. Об этом информирует 15 мая агентство Anadolu.
Кемаль Киличдароглу, его главный соперник, получает 44,97%. Разрыв между кандидатами уменьшается.
Политик Синан Оган набирает 5,21% голосов избирателей, Мухаррем Индже – 0,43%. Обработано 99,20% бюллетеней по состоянию на 09:35 по местному времени (совпадает с киевским).
Ожидается второй тур. Это произойдет, если ни один из претендентов на главную должность в стране не наберет 50% голосов избирателей.
В воскресенье в 17:00 избирательные участки на территории Турции закрылись. Более 64,1 миллионов человек были зарегистрированы в голосовании. При этом 1,76 миллиона проголосовали не на территории государства, а за границей. 4,9 миллиона избирателей голосовали впервые.
Всего в стране было установлено 191885 ящиков для голосования для голосования. Каждый избиратель проголосовал дважды за кандидата в президенты, а также претендентов на место в парламенте страны. Как президента, так и парламент выбирают кандидатов в срок на пять лет.
Результаты выборов в парламент Турции
Альянс Эрдогана Cumhur İttifakı ("Народный альянс") набрал 49,34% голосов, получив 321 место в парламенте. Это большинство. Как известно, всего в законодательном органе 600 мест.
Оппозиционная Millet İttifakı ("Национальный альянс") получила 35,15% голосов. У политической силы будет 213 мандатов.
На третьем месте оказался Альянс труда и свободы (Emek ve Özgürlük İttifakı). Эту политсилу поддержали 52% избирателей, что позволит получить 66 мест.
Митинги на выборах в Турции
У штаба правящей Партии справедливости и развития в Анкаре люди собрались, чтобы выразить поддержку действующему руководителю государства. В общей сложности, по оценке полиции, пришло около 5 тысяч человек. У штаба оппозиции в Анкаре также присутствуют сторонники Кемаля Киличдароглу.
Реакция кандидатов на пост президента Турции
Кандидат от оппозиции Кемаль Киличдароглу прокомментировал ситуацию с голосованием. Он призвал членов избирательных комиссий не покидать избирательные участки до окончания подсчета голосов по всей стране.
Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter призвал всех участников избирательного процесса оставаться у участков до официального оглашения результатов. Он заявил, что расценивает "попытки поспешно объявить результаты" как "узурпацию народной воли".
Напомним, 14 мая Эрдоган раздал детям деньги в преддверии голосования в Стамбуле. Он давал им банкноты номиналом в 200 лир.