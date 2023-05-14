"Следит за демократией": Эрдоган раздал детям деньги перед голосованием в Стамбуле (видео)

Президент Турции вместе с женой пришел на участок в одной из средних школ на встречу с избирателями. Особое внимание главы государства привлекли дети — он давал им банкноты номиналом в 200 лир.

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 мая вместе с женой Эмине Эрдоган проголосовали на выборах следующего главы государства в средней школе Саффет Чеби в Стамбуле. Перед голосованием Эрдоган вытащил из кармана деньги и раздал их детям, пишет турецкое издание Son Dakika.

"Мы молим Бога о лучшем будущем для нашей нации и турецкой демократии. Важно, чтобы все наши избиратели отдали голоса до 17:00. Я слежу за турецкой демократией, мой министр внутренних дел доложил, что процесс идет без происшествий и проблем", — говорил он собравшимся сторонникам.

Визит Эрдогана в школу продлился около 10-15 минут: в коридорах он сделал с гражданами Турции несколько фотографий и ответил на вопросы. Дети получили от него банкноты номиналом в 200 лир, около 380 гривен.

Президент Турции не первый раз прибегает к такому жесту. В феврале при посещении зоны землетрясений на юго-востоке Турции он также раздавал деньги детям.

Напомним, что по данным опроса компании Konda от 11 мая, Реджеп Тайип Эрдоган может проиграть на выборах президента своему главному сопернику Кемалю Кылычдароглу. Он отстает от него на 5 пунктов.

Фокус ранее детально анализировал особенности президентских выборов в Турции. Последние 20 лет страной бессменно правил Реджеп Тайип Эрдоган.