"Прогрес є": у ЄС оцінили, що Україна відповідає двом з семи вимог для вступу, — ЗМІ

За інформацією медіа, виконані пункти стосуються законодавства про ЗМІ та судової реформи. Однак, зі слів чиновника Євросоюзу, серед п’яти залишених без уваги залишаються "ключові", зокрема про боротьбу з корупцією.

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У звіті Європейського Союзу цього тижня зазначать, що Україна виконала лише дві з семи умов для старту перемовин щодо членства, однак іноземці підкреслять, що прогрес був досягнений попри війну з РФ. Про це з посиланням на власні джерела в ЄС повідомили 19 червня у Reuters.

Європейці висунули Києву сім умов, зокрема щодо судової системи та боротьби з корупцією, лише після виконання яких розпочнуться переговори про вступ країни до союзу. Закордонні чиновники розповіли журналістам, що згідно з даними свіжого звіту Україна нині відповідає двом критеріям. За словами одного з джерел, виконані пункти стосуються судової реформи та законодавства про ЗМІ.

"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Мова йде не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу, наприклад, були відомі антикорупційні справи", — сказав співрозмовник видання, що побажав залишитись анонімним.

Інший чиновник ЄС зазначив, що в Україні призначили нових керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ), але закон про боротьбу з олігархією у Європі визнали недостатнім.

"Що стосується реформ, то склянка була б наполовину повною, ми б ніколи не прийняли негативного тону щодо України на цей момент. Судові реформи мають певний прогрес, хоча ще є ключові, які потрібно виконати. Не всі задовільні", — підкреслив він.

У матеріалі йдеться, що цей звіт ЄС називають "проміжним оновлення" перед офіційною оцінкою, запланованою на жовтень. Журналісти з’ясували, що документ нададуть національним представникам у Брюсселі вже 21 червня.

"27 країн-членів мають останнє слово щодо того, чи починати з Києвом переговори про членство та коли. Щоб відповідати вимогам, Україні доведеться привести своє законодавство у відповідність із багатьма широкими стандартами ЄС, починаючи від клімату до праці. На практиці шлях України до членства займе роки, і мало хто вірить, що країна може приєднатися, перебуваючи у стані війни з Росією", — додали у медіа.

Нагадаємо, 4 березня президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС вже цьогоріч.

Пізніше, 22 травня, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель підтримав розширення ЄС. За його словами, Україна має унікальну можливість, тож варто прискорити реформи та підготувати суспільство до членства.